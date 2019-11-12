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عاجل.. مفاجأة سعيدة لنجم منتخب مصر المصاب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:56 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
حسام مجدي
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعرض نجم المنتخب المصري الأول إلى إصابة قوية عقب مباراة منتخب غانا التي انتهت منذ قليل في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

اتحاد الكرة يعلن إصابة حمدي فتحي

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي عبر قليل تعرض حمدي فتحي نجم المنتخب المصري إلى قطع في غضروف الركبة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم أن حمدي فتحي تعرض إلى هذه الإصابة القوية خلال تدريبات المنتخب الأخيرة.

تحمل تكاليف علاج حمدي فتحي

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتحمل جميع تكاليف علاج حمدي فتحي والعملية الجراحيه التي سيخضع لها.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب كينيا يوم الخميس القادم 14 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

إنجاز من المنتخب الأولمبي

وتمكن منتخب مصر تحت 23 عام من الفوز على نظيره منتخب غانا اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ترتيب مصر عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 23 عام.
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