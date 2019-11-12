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القليوبية اليوم.. تشييع جثامين خفراء كفر الحصافة.. والتحقيق مع مدرس ضرب طالب بـ"خرطوم"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين تشييع جثامين خفراء كفر الحصافة وافتتاح معرض الابتكارات الأول بجامعة بنها وإزالة 119 حالة تعدى علي املاك الدولة والتحقيق مع مدرس ضرب طالب في الخصوص بخرطوم.

التوصية بغلق 21 منشأة وإعدام 525 كجم حلوى غير صالحة بالقليوبية
اكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، قيام مديرية الصحة برئاسة الدكتور حمدى الطباخ بحملة تفتيشية مفاجئة على مصانع ومحلات بيع حلوى المولد في جميع أرجاء المحافظة، حيث تم المرور علي 97 منشأة لبيع وتصنيع حلاوة المولد النبوي الشريف؛ لضمان وصول سلع غذائية آمنة للمواطنين.

بمشاركة 134 ابتكارا.. افتتاح معرض الابتكارات الأول بجامعة بنها
افتتح الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، اليوم، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، معرض الابتكارات الأول بالجامعة والذي نظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، كما افتتحا صقر والسعيد أول نقطة اتصال براءة اختراع بالجامعة.

التحقيق في ضرب مدرس لطالب بخرطوم بالخصوص
قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه تلقى شكوى من والدة الطالب أدهم محمد كمال رقم 6692 ضد مدرس بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص لتعديه بالضرب على نجلها.

أهالي كفر الحصافة ومشتهر بطوخ يشيعون جثامين الخفراء
شيع أهالي قريتي كفر الحصافة ومشتهر بمركز طوخ، مساء اليوم الاثنين، جثث 3 خفراء 2 نظامين، وآخر خصوصي، لقوا مصرعهم إثر إطلاق أعيرة نارية مجهولة عليهم من مصدر غير معلوم خلال تواجدهم في قطعة أرض زراعية بقرية "كفر الحصافة" مركز "طوخ".

مع انطلاق الموجه الـ14 لإزالة تعديات أملاك الدولة.. إزالة 119 حالة تعدى بالقليوبية
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضى المختص، والوحدات المحلية بالقرى،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.
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الكلمات المفتاحية

قرية الحصافة حلاوة المولد النبوي الشريف القليوبية أخبار

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