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"يلا شوت" kora مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة مالي والكاميرون يلا شوت new كورة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:44 م
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مشاهدة مباراة مالي والكاميرون
مشاهدة مباراة مالي والكاميرون
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يواجه منتخب مالي الأولمبي منتخب الكاميرون في الخامسة من مساء اليوم الاثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً على الأراضي المصرية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمياد طوكيو 2020. 
"يلا شوت" kora مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة مالي والكاميرون يلا شوت new كورة 
مشاهدة مباراة مالي ضد الكاميرون بث مباشر اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وسيحاول منتخب مالي تدراك الهزيمة التي تعرض لها خلال أول مباراه له أمام المنتخب الوطني المصري. 
"يلا شوت" kora مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة مالي والكاميرون يلا شوت new كورة 


ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط هامه من أجل قطع خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة. 



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