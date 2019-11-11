محمد صلاح وليفربول.. عالم من الأرقام الاستثنائية

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز 3-1 على مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ووصل محمد صلاح وليفربول إلى عالم من الأرقام الاستثنائية باكتساح مانشستر سيتي بثلاثية في ملعب آنفيلد ووصول الفارق إلى 9 نقاط.

محمد صلاح وليفربول والأرقام الخيالية

- ليفربول 29 مباراة في الدوري بدون هزيمة ويفصله مباراتين عن الرقم القياسي في تاريخ الريدز

- آخر 46 مباراة على ملعب آنفيلد بدون هزيمة بواقع 36 فوزًا و10 تعادلات

- خسر ليفربول مرة واحدة فقط من مانشستر سيتي في آخر 29 مباراة على ملعبه منذ عام مايو 2003





- 13 فوزًا متتاليًا في آنفليد منذ عام 34 عامًا

- محمد صلاح يساهم 52 هدفًا خلال 44 لقاء دوري على ملعب أنفيلد لليفربول

- مانشستر سيتي يفشل للمرة 17 في ملعب آنفيلد ضد ليفربول

- بيب جوارديولا خسر خارج أرضه على ملعب الأنفيلد 4 مرات، أكثر من أي ملعب آخر خلال مسيرته التدريبية.





- تفوق يورجن كلوب مدرب ليفربول للمرة الثامنة على المدرب الإسباني ليصبح الألماني مدرب ليفربول أكثر مدربًا تفوق على جوارديولا.





- ليفربول يفوز للمرة الأولى في 11 مباراة من أول 12 جولة من البريمير ليج.

- كلوب يقهر جوارديولا بواقع 8 انتصارات مقابل 7 للأخير.

- خسر جوارديولا للمرة الرابعة على استاد آنفيلد وهو ما لم يحدث طوال تاريخه في أي ملعب