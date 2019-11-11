محمد صلاح وليفربول.. عالم من الأرقام الاستثنائية
قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز 3-1 على مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.
ووصل محمد صلاح وليفربول إلى عالم من الأرقام الاستثنائية باكتساح
مانشستر سيتي بثلاثية في ملعب آنفيلد ووصول الفارق إلى 9 نقاط.
محمد صلاح وليفربول والأرقام الخيالية
- ليفربول 29 مباراة في الدوري بدون هزيمة ويفصله مباراتين عن الرقم
القياسي في تاريخ الريدز
- آخر 46 مباراة على ملعب آنفيلد بدون هزيمة بواقع 36 فوزًا و10
تعادلات
- خسر ليفربول
مرة واحدة فقط من مانشستر سيتي في آخر 29 مباراة على ملعبه منذ عام مايو 2003
- 13 فوزًا متتاليًا في آنفليد منذ عام 34 عامًا
- محمد صلاح يساهم
52 هدفًا خلال 44 لقاء دوري على ملعب أنفيلد لليفربول
- مانشستر سيتي
يفشل للمرة 17 في ملعب آنفيلد ضد ليفربول
- بيب جوارديولا خسر
خارج أرضه على ملعب الأنفيلد 4 مرات، أكثر من أي ملعب آخر خلال مسيرته التدريبية.
- تفوق يورجن كلوب مدرب ليفربول للمرة الثامنة على المدرب الإسباني ليصبح
الألماني مدرب ليفربول أكثر مدربًا تفوق على جوارديولا.
- ليفربول يفوز للمرة الأولى في 11 مباراة من أول 12 جولة من البريمير
ليج.
- كلوب يقهر جوارديولا بواقع 8 انتصارات
مقابل 7 للأخير.
- خسر جوارديولا للمرة الرابعة على استاد آنفيلد
وهو ما لم يحدث طوال تاريخه في أي ملعب