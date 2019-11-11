Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صلاح وليفربول.. عالم من الأرقام الاستثنائية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:22 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
Advertisements

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز 3-1 على مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

 

ووصل محمد صلاح وليفربول إلى عالم من الأرقام الاستثنائية باكتساح مانشستر سيتي بثلاثية في ملعب آنفيلد ووصول الفارق إلى 9 نقاط.

 

محمد صلاح وليفربول والأرقام الخيالية

 

- ليفربول 29 مباراة في الدوري بدون هزيمة ويفصله مباراتين عن الرقم القياسي في تاريخ الريدز

 

- آخر 46 مباراة على ملعب آنفيلد بدون هزيمة بواقع 36 فوزًا و10 تعادلات

 

- خسر ليفربول مرة واحدة فقط من مانشستر سيتي في آخر 29 مباراة على ملعبه منذ عام مايو 2003

 

هدف محمد صلاح


- 13 فوزًا متتاليًا في آنفليد منذ عام 34 عامًا

 

- محمد صلاح يساهم 52 هدفًا خلال 44 لقاء دوري على ملعب أنفيلد لليفربول

 

- مانشستر سيتي يفشل للمرة 17 في ملعب آنفيلد ضد ليفربول

 

- بيب جوارديولا خسر خارج أرضه على ملعب الأنفيلد 4 مرات، أكثر من أي ملعب آخر خلال مسيرته التدريبية.


- تفوق يورجن كلوب مدرب ليفربول للمرة الثامنة على المدرب الإسباني ليصبح الألماني مدرب ليفربول أكثر مدربًا تفوق على جوارديولا.

 

ليفربول


- ليفربول يفوز للمرة الأولى في 11 مباراة من أول 12 جولة من البريمير ليج.

 

- كلوب يقهر جوارديولا بواقع 8 انتصارات مقابل 7 للأخير.

 

- خسر جوارديولا للمرة الرابعة على استاد آنفيلد وهو ما لم يحدث طوال تاريخه في أي ملعب

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح وليفربول محمد صلاح مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مانشستر سيتي ليفربول اهداف محمد صلاح الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 18 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وصيته الأخيرة.. الصديق المقرب لهيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للبريميرليج في 2018

عاجل.. تدخل مرعب على صلاح أمام مانشستر سيتي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status