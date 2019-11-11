ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي

فاز فريق ليفربول على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وقدم اللاعب المصري محمد صلاح مميزة للغاية ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك الحارس التشيلي برافو.





صلاح يسجل في مرمى مانشستر سيتي :-





ورفع محمد صلاح رصيده هذا الموسم من الأهداف إلى 6 أهداف بعد مرور 12 جولة من البريميرليج، وصنع صلاح 3 أهداف هذا الموسم لزملائه.





وأيضاً فشل سيرجو اجويرو في اللحاق بالدولي الإنجليزي جيمي فاردي عندما فشل في هز شباك ليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد، بينما نجح فاردي في تسجيل هدف في شباك أرسنال خلال تلك الجولة في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-





1- جيمي فاردي 11 هدف.

2- تامي ابراهام 10 أهداف.

3- سيرجو اجويرو 9 اهداف.

4- ايميريك اوباميانج 8 اهداف.

5- رحيم سترلينج 7 أهداف.

6- ساديو ماني 7 أهداف.





وكان قد سجل اللاعب السنغالي ساديو ماني هدفا أيضاً في شباك فريق مانشستر سيتي عن طريق رأسية رائعة بعد عرضية من قائد الفريق جوردان هندرسون في الشوط الثاني من المباراة.





ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق تشيلسي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بعد الخسارة الأخيرة من فريق ليفربول.





ويسعى محمد صلاح لتحقيق لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي مع فريقه، حيث حققه في موسمه الأول مع ليفربول في 2018، وتقاسم الجائزة في موسم 2019 مع السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق والجابوني ايميريك اوباميانج لاعب آرسنال.





ويلتقي فريق ليفربول في الجولة المقبلة مع فريق كريستال بالاس على ملعب السيلهرست بارك في لندن، وستكون تلك المباراة صعبة حيث يعد البالاس من الأندية التي تقف أمام الأندية الكبرى على ملعبها ووسط جماهيرها.



