فتح الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة على الطرق الصحراوية

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الإثنين، فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.



وكانت الساعات الاولي من صباح اليوم، تشهد شبورة مائية تعيق حركة السيارات على الطرق الصحراوية، وعلى الفور تم غلق الطريق الصحراوي من المنيا حتى بني سويف ومن بني سويف حتى بوابات الكريمات، كما أغلق رجال المرور، طريق بني سويف حتى الزعفرانة.



وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، وعقب اتضاح الرؤية تم فتح الطريق في كلا الاتجاهين.