عاجل.. رونالدو يكشف كذب ساري

كشف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، عن كذب مدربه ماوريسيو ساري، عقب مباراة فريقه اليوم أمام ضيفه ميلان الإيطالي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".





ساري : علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه أمام ميلان.. طالع التفاصيل





أزمة جديدة بين رونالدو وساري

وشهدت المباراة نشوب أزمة جديدة داخل أروقة السيدة العجوز كان بطلها الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه ماوريسيو ساري، على خلفية قيام الأخير باستبداله من مباراة ميلان في الدقيقة 55 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين اليوفي والروسونيري، قبل أن يقوم الأخير باستبداله لينفجر البرتغالي غضبًا متجًا نحو غرف خلع الملابس، بدلا من الجلوس على مقاعد البدلاء وسط أنزعاج كبير من نجم البيانكونيري.





رونالدو يكشف كذب ساري





وصرح ساري في تعليقاته السابقة على الأزمة قائلاً: "رونالدو كان غاضبًا لأنه لم يكن على ما يرام خلال الفترة الأخيرة، حيث عانى من الإصابة على مستوى الركبة، التي أدت إلى حمل زائد على الأربطة".





وبخروج الدولي البرتغالي غاضبًا من مباراة اليوم يكشف كذب تصريحات رونالدو، مؤكدًا على وجود أزمة بينه وبين ساري، قد تطيح بأحدهما في الفترة المقبلة.





نتيجة مباراة يوفنتوس ضد ميلان



