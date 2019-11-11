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مدرب يوفنتوس يكشف أسباب تغيير رونالدو أمام ميلان

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
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ساري ورونالدو
ساري ورونالدو
علي ماهر حلمي
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تحدث ‏ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نظيره فريق ميلان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو مساء الأحد عن تغيير كريستيانو رونالدو الذي أثار التساؤلات في الصحافة العالمية و الإعلام.

تعرف علي تصريحات ساري عن رونالدو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة يوفنتوس أمام ميلان

قال ساري:" كان يجب أن نشكر رونالدو لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء طوال المباراة وهو في حالة صعبة ، لقد بذل كل ما في وسعه للعب لكنني رأيت أنه ليس على ما يرام وأعتقد أنه من الأفضل استبداله، سيغضب اللاعب من مغادرة الملعب خاصة عندما يعمل بجد حتى يلعب، كريستيانو رونالدو تعرض لمشاكل صغيرة في الركبة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وتعرض لكدمة في التدريبات أصابت الرباط الجانبي كان يجب أن يتم تغييره في المباراة أمام ميلان حفاظا عليه".

تعرف علي نتيجة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بمشاركة رونالدو

استطاع نادي يوفنتوس بمشاركة نجمه كريستيانو رونالدو تحقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق ميلان بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو مساء الأحد وسجل هدف المباراة الوحيد ديبالا في الدقيقة 77 وشهدت المباراة خروج النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 55 ليغادر ملعب المباراة دون مصافحة أحد وتعد هذه اللقطة الجدلية الثانية بين رونالدو وساري على التوالي، بعدما استبدله في المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات أمام لوكوموتيف موسكو الروسي. 

وبهذا الفوز انفرد نادي يوفنتوس بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 32 نقطة متفوقا علي نظيره نادي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بفارق نقطة بينما توقف رصيد نادي ميلان عن النقطة 13 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الايطالية.

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