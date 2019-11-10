يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش يوفنتوس الآن NQW

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بث مباشر , يحتضن ملعب آليانز تورينو استضافة مباراة ضمن الأسبوع الثاني عشر من الدورى الإنجليزي للعام 2020/2019

بث مباشر، اليوم السبت يحتل اليوفي وصافة الدوري الإيطالي في جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة ، أما ميلان فيتواجد في المركز 13في جدول ترتيب الدوري الدوري برصيد 13 نقطة.

موقف يوفنتوس وميلان من مواجهة اليوم بث مباشر koora live:

موعد مباراة يوفنتوس وميلان، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي يستعد اليوم فريقي يوفنتوس ونظيره ميلان ضمن منافسات الاسبوع 12 ، تقام المباراة اليوم على ملعب أليانز تورينو ، يتصدر اليوفي الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة ، فاز في 9 لقاءات وتعادل مبارياتين ، حيث تقام المباراة اليوم علي ملعبه ويسعي في خطف الثلاث نقاط من نادى ميلان ورفع رصيده إلي 32 نقطة.

elostora بث مباشر كووورة ستار مواجهة ميلان الإيطالي ويوفنتوس بث مباشر ، بينما نادى ميلان الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة ، حقق الأنتصار في أربعة لقاءات ، وتعادل مباراة واحدة ، وخَسر 6 مباريات ، واليوم سيواجه فريق كبير بحجم نادى يوفنتوس وعلى ملعبه ، مباراة صعبه للغاية بين يوفنتوس وميلان ويسعي في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل يرفع بها رصيده.

yalla shoot يلا شوووت موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 10-11-2019:

تنطلق مواجهة يوفنتوس وميلان ، في تمام العاشرة الإ ربع مساءً بتوقيت القاهرة , الحادية عشر الإ ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كوورة، بث مباشر، koora star كوورة ستار، كوورة لايف.

koora star بث مباشر القناة الناقلة لمواجهة يوفنتوس وميلاناليوم بالدوري الإيطالي:

يتم بث لقاء يوفنتوس وميلان عبر الناقل الحصري للدوري الإيطالي مجموعة بي إن سبورتس، عبر فضائية Bein Sports HD ، يوفنتوس وميلاناليوم الأحد. ويعلق على مباارة يوفنتوس وميلان

، الجزائري حفيظ دراجي ، عبر قناة beINSPORTSHD.

وجاء تشكيل Juventus اليوفي لمواجهةac Milan كالأتي :

• حراسة المرمى: تشيزني

• خط الدفاع : كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندرو

• خط الوسط : بيانيتش – آرون رامزي – ماتويدي

• خط الهجوم : دوجلاس كوستا – جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.

ويدخل ميلان Milan مواجهة البيانكونيري juv المباراة بتشكيل :

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حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: كالابريا – موساكيو – رومانيولي – هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – كرونيتش – باكيتا

خط الهجوم: سوسو فيرنانديز – بياتيك – هاكن كالهانغولو.

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ملعب مباراة يوفنتوس و ميلان اليوم 10-11-2019:

يقام اللقاء اليوم بين فريقي يوفنتوس و ميلان على ملعب أليانز تورينو معقل يوفنتوس الإيطالي .







