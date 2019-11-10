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يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش يوفنتوس الآن NQW

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:20 م
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مشاهدة مباراة يوفنتوس
مشاهدة مباراة يوفنتوس
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بث مباشر يلا شووت yalla shoot، kora star، يوفنتوس وميلان، koora live, Milan vs Juventus
بث مباشر , يحتضن ملعب آليانز تورينو استضافة مباراة ضمن الأسبوع الثاني عشر من الدورى الإنجليزي للعام 2020/2019
بث مباشر، اليوم السبت يحتل اليوفي وصافة الدوري الإيطالي في جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة ، أما ميلان فيتواجد في المركز 13في جدول ترتيب الدوري الدوري برصيد 13 نقطة.
موقف يوفنتوس وميلان من مواجهة اليوم بث مباشر koora live:
موعد مباراة يوفنتوس وميلان، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي يستعد اليوم فريقي يوفنتوس ونظيره ميلان ضمن منافسات الاسبوع 12 ، تقام المباراة اليوم على ملعب أليانز تورينو ، يتصدر اليوفي الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة ، فاز في 9 لقاءات وتعادل مبارياتين ، حيث تقام المباراة اليوم علي ملعبه ويسعي في خطف الثلاث نقاط من نادى ميلان ورفع رصيده إلي 32 نقطة.
elostora بث مباشر كووورة ستار مواجهة ميلان الإيطالي ويوفنتوس بث مباشر ، بينما نادى ميلان الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة ، حقق الأنتصار في أربعة لقاءات ، وتعادل مباراة واحدة ، وخَسر 6 مباريات ، واليوم سيواجه فريق كبير بحجم نادى يوفنتوس وعلى ملعبه ، مباراة صعبه للغاية بين يوفنتوس وميلان ويسعي في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل يرفع بها رصيده.
yalla shoot يلا شوووت موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 10-11-2019:
تنطلق مواجهة يوفنتوس وميلان ، في تمام العاشرة الإ ربع مساءً بتوقيت القاهرة , الحادية عشر الإ ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كوورة، بث مباشر، koora star كوورة ستار، كوورة لايف.
koora star بث مباشر القناة الناقلة لمواجهة يوفنتوس وميلاناليوم بالدوري الإيطالي:
يتم بث لقاء يوفنتوس وميلان عبر الناقل الحصري للدوري الإيطالي مجموعة بي إن سبورتس، عبر فضائية Bein Sports HD ، يوفنتوس وميلاناليوم الأحد. ويعلق على مباارة يوفنتوس وميلان
، الجزائري حفيظ دراجي ، عبر قناة beINSPORTSHD.
وجاء تشكيل Juventus اليوفي لمواجهةac Milan كالأتي :
• حراسة المرمى: تشيزني
• خط الدفاع : كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندرو
• خط الوسط : بيانيتش – آرون رامزي – ماتويدي
• خط الهجوم : دوجلاس كوستا – جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.
ويدخل ميلان Milan مواجهة البيانكونيري juv المباراة بتشكيل :
:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: كالابريا – موساكيو – رومانيولي – هيرنانديز
خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – كرونيتش – باكيتا
خط الهجوم: سوسو فيرنانديز – بياتيك – هاكن كالهانغولو.
يلا شووت بث مباشر كووورة ستار مواجهة ميلان الإيطالي ويوفنتوس بث مباشر كووورة أون لاين، kora on line ,اضافة رابط بث مباشر يوفنتوس و ميلان اليوم وذلك قبل اللقاء بنصف ساعة ، yalla shoot، kora Star.
ملعب مباراة يوفنتوس و ميلان اليوم 10-11-2019:
يقام اللقاء اليوم بين فريقي يوفنتوس و ميلان على ملعب أليانز تورينو معقل يوفنتوس الإيطالي .


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