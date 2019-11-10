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بعد تصريحه المثير بشأن الأهلي.. رد جديد ناري من مصطفى يونس

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:19 م
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مصطفى يونس
مصطفى يونس
هدى عبدالرازق
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حرص الكابتن مصطفى يونس، على التعليق على تصريحاته التي أثارت الضجة حول أن النجاح في اختبارات الناشئين بالنوادي الكبيرة يكون لصالح "أبناء الجميلات"، قائلا: "أنا مجبتش سيرة النادي الأهلي، واتكلمت عن الأندية بشكل عام".

وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن مصطلح النادي الكبير ليس مقتصرا فقط على النادي الأهلي، منوهًا إلى أن هناك مديرين قطاعات كثيرين غادروا نواديهم بسبب تلك المسألة.

وأضاف، "ستاتنا خط أحمر، وفضليات.. العيب مش عليهم، العيب على اللي بيشتغل، ويبص"، متابعا: "لو محسبناش نفسنا، ونضفنا نفسنا مش هيكون عندنا كرة قدم، نفسي يكون عندنا كرة بجد، والاهتمام يكون بكل القطاعات مش فريق أول فقط"، مؤكدا أن هذا الأمر يحدث في كل نوادي مصر.
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