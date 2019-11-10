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قرقاش: العام المقبل سيكون حاسما للنزاعات في المنطقة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل في حسم النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف بالمنطقة.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد استعرض قرقاش في كلمته بملتقى أبوظبي الاستراتيجي التطورات الإقليمية معربا عن تفاؤله فيما يتعلق بإمكانية تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل، وقال "لقد وصلنا إلى مراحل حاسمة في النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف بمنطقتنا".

وأكد قرقاش ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد فيما يتعلق بإيران، داعيا إلى طرح الأفكار البناءة، قائلا "هناك حاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل خلق نظام إقليمي جديد أكثر استقرارا تستطيع فيه جميع الدول الازدهار".

مضيفًا أن "أي مفاوضات يجب أن تشمل دول الخليج العربي لضمان أن تكون طويلة الأجل ومستدامة".

وفي كلمته، تطرق قرقاش إلى اليمن، بعد إعادة انتشار القوات الإماراتية في عدن، مؤكدا  أن "أولويات دولة الإمارات في التحالف ستتمثل في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وحماية الأمن البحري، ودعم السياسة التي تقودها الأمم المتحدة".

كما أشاد بالنجاح الدبلوماسي السعودي في إبرام اتفاق الرياض، كما شدد على أهمية شمولية العملية السياسية.

وقد دعا إلى إقامة نظام إقليمي جديد، يرتكز على احترام السيادة الوطنية، كما أشار إلى المثال الناجح لعملية الانتقال للسلطة المدنية في السودان، وقال: "يجب أن نتحد بهدف حل النزاعات بين الدول، وعلينا بتشجيع الدول على إيجاد حل لأي نزاعات داخلية من خلال الحوار السياسي".

 

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الكلمات المفتاحية

قرقاش حسم نزاعات ايران الإمارات

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