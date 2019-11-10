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رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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yalla shoot، kora star، ليفربول ومانشستر سيتي بث معقل ليفربول Liverpool , قمة الاسبوع الثاني عشر أمام حامل اللقب Manchester City مانشستر سيتي يستضيف ملعب ألأنفيلد استضافة مباراة ضمن منافسات الدورى الإنجليزي للعام 2020/2019

بث مباشر، اليوم الأحد يلا شووت الليفر والسيتي يحتل ليفربول صدارة الدوري الانجليزي في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة ، أما مانشستر سيت فيتواجد في وصافة الدوري برصيد 25 نقطة.

ليفربول ومانشستر سيتي مواجهة اليوم بث مباشر koora live:

حقق ليفربول الأنتصار في 10 مباريات ، وتعادل في مباراة واحدة أمام نادى مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق ، واليوم يستعد أمام المان سيتي في تحقيق نتيجة جيدة إيجابية علي ملعبه ووسط جمهوره. ,

يدخل السيتي مباراة قوية جداً اليوم وستكون ثلاث نقاط مهمين بالنسبة له و

حيث يتطلع لحصدهم وتحقيق الأنتصار لرفع رصيده إلي 28 نقطة ، ويبدأ من الأقتراب من الفريق المنافس اليوم في الصدارة، مواجهة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر كووورة أون لاين Koora live Liverpool and Manchester City

yalla shoot يلا شوووت موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم 10-11-2019:

تقام مواجهة اليوم بين ليفربول ومانشستر سيتي ، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة , السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كوورة، بث مباشر، koora star كوورة ستار، كوورة لايف.

koora star بث مباشر القناة الناقلة لمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بالدوري الألماني:

يتم بث لقاء ليفربول ومانشستر سيتي عبر الناقل الحصري للدوري الألماني مجموعة بي إن سبورتس، عبر فضائية Bein Sports HD2 ، ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت. ويعلق على مباارة ليفربول ومانشستر سيتي

، التونسي عصام الشوالي ، عبر قناة beINSPORTSHD2.

وجاء تشكيل ليفربول كالأتي :

حراسة المرمى : باكير

خط الدفاع : فانديك ، ربرتسون، ارنولد ماتيب

خط الوسط : ملنر ، كيتا ، شكيري

الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني ، فرمينو

ويدخل السيتي بتشكيل :

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو – نيكولاس أوتامندي – فرناندينيو – والكر

خط الوسط : إيلكاي جوندوجان – رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

الهجوم : رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس – رياض محرز

Koora live Liverpool vs Manchester City يلا شوووت مواجهة مانشستر سيتي وليفربول اليوم الأحد الموافق 10/11/2019 كوورة ستار مواجهة مانشستر سيتي وليفربول.

ملعب مباراة ليفربول و مانشستر سيتي اليوم الأحد YALLA shoot:

يقام اللقاء اليوم بين فريقي ليفربول و مانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول الإنجليزي

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