kora cool| مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني بث مباشر لمباراة اتلتيكو مدريد ضد اسبانيول اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني، حيث يستضيف فريق أتليتكو مدريد الإسباني نظيره فريق إسبانيول فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر، من مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".





ويستدرج اتليتكو نظيره اسبانيول على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة التى يتقاسمه برشلونة وريال مدريد برصيد 25 نقطة.





لمشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ضد اسبانيول اليوم الأحد





يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره إسبانيولفي الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، في مباراة ستقام اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.





مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني





مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني





مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني





يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، أما إسبانيول فيأتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بثمان نقاط.





يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره إسبانيولفي الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، في مباراة ستقام اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.





أتلتيكو مدريد تعادل المباراة الماضية مع إشبيلية بهدف لمثله في الجولة الماضية بالدوري، أما إسبانيول فخسر من فالنسيا بنتيجة 2-1.



