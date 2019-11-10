عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

kora cool| مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:49 م
Advertisements
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني بث مباشر لمباراة اتلتيكو مدريد ضد اسبانيول اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الاسباني، حيث يستضيف فريق أتليتكو مدريد الإسباني نظيره فريق إسبانيول فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر، من مسابقة  الدورى الإسبانى "الليجا". 

ويستدرج اتليتكو نظيره اسبانيول على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة. 
ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة التى يتقاسمه برشلونة وريال مدريد برصيد 25 نقطة.

 
لمشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ضد اسبانيول اليوم الأحد

يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره إسبانيولفي الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، في مباراة ستقام اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، أما إسبانيول فيأتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بثمان نقاط.

يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره إسبانيولفي الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، في مباراة ستقام اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

أتلتيكو مدريد تعادل المباراة الماضية مع إشبيلية بهدف لمثله في الجولة الماضية بالدوري، أما إسبانيول فخسر من فالنسيا بنتيجة 2-1.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، أما إسبانيول فيأتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بثمان نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ويست مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد تقاسم

أخبار تهمك

مفاجأة.. نيمار في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش استون فيلا beIN SPORT

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 23 ساعة

ليفربول يحدد أولى أهدافه الشتوية

منذ أقل من ساعة

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ حوالي 7 ساعات

حدد 20 نوفمبر.. عمرو أديب يحذر المصريين من أمور ستحدث

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

«يلاشوت trezeguet» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش استون فيلا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول اليوم الأحد 10/11/2019 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

yalla shoot| مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

kora live| مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

7asry live| yalla shootمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

«يلاشوت trezeguet» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش استون فيلا

02:57 م

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

02:06 م

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش استون فيلا beIN SPORT

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status