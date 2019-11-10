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"هربوا من المدارس للقهاوي".. قرار عاجل من محافظ السويس: "هقفلها"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:17 م
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هروب الطلاب من المدارس - صورة تعبيرية
هروب الطلاب من المدارس - صورة تعبيرية
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"المقاهي، النوادي، والكافيهات"، أماكن يتوجه إليها المواطنون لقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم عادة، ولكن الوضع في محافظة السويس اختلف، وترك الطلاب مدارسهم وتوجهوا إلى هذه الأماكن هربًا من المدرسة.

"هقفلها".. تحذير شديد اللهجة من محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، لأصحاب هذه الأماكن، مطالبًا بمنع استقبال أي طالب خلال فترة الدراسة، وأن أي مقهى أو نادي أو كافيه سيخالف القرار سيتم غلق المكان.

طوارئ خلال فترة الدراسة، وجولات مكوكية من رؤساء الأحياء، لمتابعة الأماكن التي يتوافد عليها الطلاب خلال فترة الدراسة.

"عزل مسؤول بالتعليم"، أقوى قرارات المحافظ خلال الفترة الجارية، خلال جولته التفقدية بمدارس الإقليم، وقرر التحقيق مع مدير إحدى المدارس من مدارس التعليم الفني.

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