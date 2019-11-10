مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORTS.. شاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشرة YouTube

وقال المدرب عن المواجهة بين الجانبين الذان جمعا سويًا 195 نقطة في الموسم الماضي: "لا يمكنك أن تهاجم فقط. لكن إذا لم تكن شجاعًا ضد مانشستر سيتي، فلن تكون هناك فرصة، حتى ولو لمرحلة ما، لذلك يجب أن نكون شجعانًا أيضًا. عليك أن تخلق الفرص. يجب أن يكون تمركزك مثاليًا تقريبًا، ويجب أن يكون الدفاع مثاليًا. التحركات والأفكار المختلفة. إنها حقًا كثيرة في مباراة مثل هذه وفي النهاية من المحتمل أن تكون النتيجة 0-0 كما كانت هنا العام الماضي، لكن مع كل الأشياء مرة أخرى لأن تلك هي كرة القدم أيضًا. نحن نحاول حقًا التكيف مع الأشياء التي يقوم بها المنافس عادة ونحاول التأكد من أنهم لا يستطيعون القيام بذلك. يمكن أن يؤدي ذلك دائمًا إلى أشياء أخرى - على سبيل المثال، لا يمكنك أن تلعب بطريقة هجومية فقط. نعلم جميعًا، الأداء الهجومي يحتاج إلى تشكيل مختلف، وإذا كان لديك هذا التشكيل وخسرت الكرة، فيمكن للفريق الآخر استخدام ذلك. ستكون مباراة كرة قدم مثيرة للاهتمام".