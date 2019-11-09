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أخبار برشلونة: حسم مصير فالفيردي مع البرسا وميسي يهدد ليفاندوفسكي وانقلاب في برشلونة بسبب جريزمان وتقديم موعد الكلاسيكو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:07 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 9 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو والتي ستقام على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 9 - 11 - 2019 :-

- هل يرحل فالفيردي عن تدريب برشلونة؟

أكد جوزيف بارتيميو رئيس نادي برشلونة إنه يثق في ارنستو فالفيردي مدرب الفريق بالرغم من النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن الإدارة لا تنظر إلى نتيجة مباراة أو مباراتين فقط.

- ميسي يهدد ليفاندوفسكي لهذا السبب

يهدد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نظيره البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في جائزة هداف العام 2019، حيث يملك البولندي 41 هدف بينما يملك ميسي 36 هدف حتى الآن مع اقتراب نهاية العام الجاري.

- خطة لجنة الدفاع عن الجمهورية التي أفسدت الكلاسيكو

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أنّ رابطة الدوري الإسباني علمت أنّ جماعة تسمى (لجنة الدفاع عن الجمهورية) قررت استغلال كلاسيكو الأرض لتوجيه رسالة سياسية للمطالبة بالاستقلال عن إسبانيا، وكان بناء على هذا تم تأجيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا إلى يوم 18 ديسمبر.

أخر أخبار برشلونة اليوم

- انقلاب في برشلونة بسبب جريزمان

كشفت بعض التقارير الإسبانية عن وجود أزمة كبيرة بين ليونيل ميسي وانطوان جريزمان لاعبا البارسا، مؤكدة أن الثنائي لا يتواصلا مع بعضهما خلال التدريبات اليومية للفريق الكتالوني.


- سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي

كشفت صحيفة الآس الإسبانية إن الطائرات ترفض الطيران في المنطقة التي يسكن بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأوضحت أن منطقة لا جابا التي يسكن فيها ميسي هي منطقة يحظر بها الطيران وفقًا للمؤسسات البيئية في إسبانيا للحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية فيها وليست مجاملة للاعب الأرجنتيني كمان ذكرت بعض الصحف.

- ميسي يهدد استمرار شتيجن مع برشلونة

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني لتجديد عقد الحارس الألماني تيرشتيجن والذي سينتهي في صيف عام 2021، ولكن يرفض البارسا زيادة عقد الألماني المادي بسبب المرتبات الكبيرة التي يدفعها النادي، ويتصدر ليونيل ميسي قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في برشلونة بـ 45 مليون يورو سنويا، بالإضافة لعائدات حقوق الصورة والإعلانات.

أخر أخبار برشلونة اليوم

- عاجل.. تقديم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أنه من المنتظر أن يتم تقديم موعد مباراة الكلاسيكو لتقام ما بين الساعة الواحدة ظهراً إلى الخامسة مساءً، وذلك موعد لجذب المزيد من الرعاة الآسيويين لموعد المباراة.
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