أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن توافق على الانضمام للريال وخطف صفقة برشلونة الكبري والاستغناء عن 6 لاعبين دفعة واحدة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 9 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول فابينيو دائرة اهتمامات الملكي خلفا للكرواتي لوكا مودريتش. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم ليفربول بديل مودريتش في ريال مدريد في الصيف المقبل

كشفت وسائل إعلام عالمية عن سعي ريال مدريد لضم نجم وسط على طراز عالمي إلى صفوفه في الصيف المقبل وهو الهدف الذي كان يسعى له في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه فشل في ضمه.

وذكر موقع سبورتس مول أن الملكي ارتبط بعدة لاعبين بدايةً ببول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والذي تمسك ناديه به بالإضافة إلى كلا من كريستيان إريكسين وبرونو فيرنانديز نجمي توتنهام وسبورتنج لشبونة على الترتيب واللذان كانا ضمن الخيارات البديلة بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأكد موقع سبورتس مول بأن الريال وجه أنظاره حالياً لنجم وسط ليفربول فابينيو، حيث يعتقد مسئولي الملكي أن فابينيو مناسب تماماً لأجواء ملعب سنتياجو برنابيو كونه لاعب برازيلي ويمكنه الانسجام جيداً في فريق يضم العديد من اللاعبين البرازيلين على رأسهم مارسيلو وكاسيميرو كما أن النجم البرازيلي أثبت قيمته الفنية الكبيرة أثناء مشوار ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.





أهم أخبار ريال مدريد





- ما الدواعي الأمنية التي تسببت في تأجيل كلاسيكو الأرض ؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن وجود دواعي أمنية كانت السبب في قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان مقررًا إقامته في 26 أكتوبر الماضي على ملعب الكامب نو.

وذكرت صحيفة الموندو الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني طلبت نقل اللقاء إلى ملعب سانتياجو برنابيو وهو ما قُوبل بالرفض ليتم تأجيل المباراة إلى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة الموندو الإسبانية أنّ رابطة الدوري الإسباني علمت أنّ جماعة تسمى (لجنة الدفاع عن الجمهورية) قررت استغلال كلاسيكو الأرض لتوجيه رسالة سياسية للمطالبة بالاستقلال عن إسبانيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ خطة هذه اللجنة كانت تعتمد على قطع الطريق على حافلة ريال مدريد وحرمان الفريق الزائر من الوصول إلى الفندق بالإضافة إلى القيام بأعمال تخريب لأجهزة الاتصالات المخصصة لنقل المباراة تلفزيونيًا.





أهم أخبار ريال مدريد





- السعودية تستضيف السوبر الإسباني والقرعة الإثنين المقبل

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقر على إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 8 حتى 12 يناير المقبل على أن يحصل الفريق الذي يصل إلى النهائي على 12 مليون يورو.

وأفادت التقارير العالمية بأن برشلونة سوف يخوض كأس السوبر الإسباني كونه بطلًا للدوري بينما فالنسيا بطل الكأس وسيتواجد كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كثاني وثالث الدوري.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الإسباني قرر إجراء قرعة لتحديد المواجهات في بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الإثنين المقبل في الرابعة مساءً بتوقيت مدريد العاصمة الإسبانية وسيكون نصف النهائي يومي 8 و9 يناير والنهائي يوم 12 يناير.









- كروس يخطف صفقة برشلونة لصالح ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخطف صفقة قوية من غريمه التقليدي نادي برشلونة بالاستعانة بتوني كروس لاعب وسط الفريق.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد سيستعين بتوني كروس لمحاولة إنهاء الصفقة لصالح النادي نظرا لأنه ألماني مثله ومن الممكن أن يقنعه بالانضمام إلى النادي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كاي هافيرتز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي برشلونة ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر يونايتد.









- صراع إنجليزي على ضم نجم ريال مدريد

اشتعل مؤخرا صراع إنجليزي قوي على التعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحفية "ذا صن" البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أخبر خورخي مينديز وكيل أعمال الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق أنه يمكنه الرحيل عن صفوف النادي في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن هناك صراع بين أندية الدوري الإنجليزي على التعاقد مع خاميس رودريجيز في الشتاء القادم أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال وتشيلسي.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك اهتمام إيطالي بالتعاقد مع رودريجيز خلال فترة انتقالات يناير القادمة من جانب نادي يوفنتوس.

وكشفت الصحيفة أيضا أن زيدان يفكر في استغلال رودريجيز في صفقة تبادليه مع نادي مانشستر يونايتد تقضي بحصول اليونايتد على خاميس مقابل حصول ريال مدريد على الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الإنجليزي.





أهم أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يضرب إيبار برباعية في الدوري الإسباني

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي إيبار بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 25 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي إيبار عند 15 ليتواجد في المركز الخامس عشر من جدول الدوري.









- نجم ريال مدريد على أعتاب الدوري الإنجليزي

قالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة إن نجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب الدولي الكولومبي خاميس روديجيز على أعتاب الانتقال للدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد الخروج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي

وأضافت ماركا: "‏خاميس مرة أخرى ، يمر بأيام رمادية في ريال مدريد ، لم يكن لدى اللاعب الكولومبي سوى القليل من الاستمرارية باللعب خلال هذا الموسم ، وبدأت أخبار رحيله في ميركاتو الشتاء تخرج للعلن، ويمكن أن يكون البريمر ليج هو المنقذ للكولومبي، بين الإصابات والقرارات الفنيّة يضيع خاميس رودريجز حيث لم يلعب هذا الموسم سوى بـ 422 دقيقة، وجد زيدان التوليفة التي تُحقق له النتائج الإيجابية، وبالتأكيد خاميس لم يكن من بين تلك التشكيلة".





أهم أخبار ريال مدريد





- زيدان يشعل فرنسا بسبب "فتاه المدلل"

طلب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بشكل غير مباشر من ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ضم نجمه كريم بنزيما بعد استبعاده في الفترة الأخيرة بسبب واقعة ابتزازه لزميله ماتيو فالبوينا منذ أكتوبر 2015.

وقال زيدان لصحيفة ليكيب "لا شك أن منتخب فرنسا يحتاج لجهود كريم بنزيما، فهو الأفضل في مركزه.. أعلم أن كريم بنزيما يرغب في العودة للديوك، لقد أراد دائمًا اللعب، لكني لا أعرف ما حدث داخليًا".

وأضاف زيدان: "من الناحية الفنية فإن كريم بنزيما يستحق التواجد ضمن كتيبة المنتخب الفرنسي، لكني لا أتحكم في الاختيارات".









- نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الرحيل

كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني حقيقة الأنباء المتداولة حول اهتمام نادي إيه سي ميلان بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت في وقت سابق اهتمام نادي ميلان بالحصول على خدمات "مودريتش" خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما فشل النادي الإيطالي في حسم صفقة اللاعب خلال الشتاء الماضي، حيث رفض اللاعب الرحيل عن الملكي وقتها.

ويرفض لوكا مودريتش مغادرة ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد وانهاء الموسم في "سانتياجو برنابيو"، رغم أنه ابتعد عن حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الاسباني خلال الموسم الحالي.









- نجم أرسنال يوافق على طلب ريال مدريد.. الصفقة المميزة تقترب من البيرنابيو

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بخصوص اهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بالتعاقد مع مهاجم إفريقي محترف بالدوري الإنجليزي، لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة، بسبب فشل الصربي لوكا يوفيتش في الظهور بالمستوي المنتظر منه مع الملكي.

وأفادت التقارير بأن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات المهاجم الجابوني إيمريك بيير أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي وهداف البريميرليج في الموسم الماضي، وذلك بعد تألقه رفقة الجانرز خلال المواسم الأخيرة.





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