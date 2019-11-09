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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCELONA رابط برشلونة متعدد HD

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:16 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ملعب كامب نو اليوم مباراة برشلونة وسيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدورى الإسبانى، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر، في لقاء سيقوده الحكم كوادرا فيرنانديز، ويسعي برشلونة تحت قيادة أرنستو فالفيردى للعودة للإنتصارات من جديد بعد النتائج السلبيه للفريق خلال الفترة الماضية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني KOORA 7ASRY.

KOORA ONLINE موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني
KOORA LIVE يحل فريق سيلتا فيجو ضيف ثقيل علي فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني KOORA LIVE.

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني
يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة ضد فريق سيلتا فيجو YALLA SHOOT ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الإسبانى في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني KOORA LIVE .

ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني KOORA 7ASRY، ويحتل برشلونة المركز الثانى ببطولة الدوري برصيد 22 نقطة YALLA SHOOT، خلف فريق ريال سوسيداد متصدر الدوري برصيد 23 نقطة YALLA SHOOT، بينما يحتل فرسق سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني KOORA 7ASRY.

ويسعي ب رشلونة لمحو النتائج السلبيه خلال الفترة الأخيرة بعد الخسارة أمام ليفانتى المباراة الماضية بالليجا الإسبانية أمام بثلاثيه مقابل هدف، ثم تعادل أمام سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا سلبيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني KOORA 7ASRY.

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