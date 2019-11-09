كورة 4 لايف - KOOORA4LIVE مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر kora live كورة جول رابط ماتش الهلال بدون تقطيع يويتوب

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الهلال السعودي وأوراوا اليابانيYALLA SHOOT 7ASRY، على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسياDawri Plus .





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