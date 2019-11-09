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كورة 4 لايف - KOOORA4LIVE مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر kora live كورة جول رابط ماتش الهلال بدون تقطيع يويتوب

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:51 م
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بوابة الفجر
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  يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الهلال السعودي وأوراوا اليابانيYALLA SHOOT 7ASRY، على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسياDawri Plus .

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراو في نهائي دوري أبطال آسيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهلال ضد أوراو ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال ضد أوراو في دوري الأبطال.

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