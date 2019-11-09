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رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وايبار liveرابط ماتش ريال مدريد يلا شوت PLUSرابط مباراة ريال مدريد اليوم bein

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد إيبار، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت 9 نوفمبر 2019، YALLA SHOOT.

كورة أونلاين حيث يحل ريال مدريد ضيفا على إيبار، بالملعب البلدي إبوروان معقل إيبار، مساء اليوم في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي للعودة إلى صدارة جدول الترتيب بعدما فشل في تحقيق الفوز بالجولة الماضية، KORA ONLINE مباراة ريال مدريد ضد إيبار عبر بالليجا الإسبانية.

كورة ستار وكان ريال مدريد، فشل في انتزاع الصدارة بالإسبوع الماضي وعدم إستغلال سقوط برشلونة المفاجئ أمام ليفانتي بالهزيمة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليكتفي الميرنجي بالتعادل السلبي أمام ريال بيتس بدون أهداف، صعد إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بعد الفوز على إيبار، تابع بث مباشر KOORA STAR، مباراة إيبار ضد ريال مدريد بالجولة الثالثة عشر من الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد وإيبار بالدوري الإسباني

ويستضيف إيبار نظيره ريال مدريد في مباراة قوية، على الملعب البلدي إبوروان، في تمام السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إيبار ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني

كورة جول حيث تذاع مباراة إيبار ضد ريال مدريد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD 3، الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA GOAL ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.

الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار، بالجولة الثالثة عشر حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة، متساويا مع برشلونة بنفس الرصيد، بينما يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، alostora تابع حصريا مباراة ريال مدريد في ضيافة إيبار بالدوري الإسباني.

كورة حصري ويدخل ريال مدريد المباراة ضد إيبار، وهو مفتقد لأبرز نجومه على رأسمهم جاريث بيل وجيمس رودريجيز للإصابة وعدم جاهزيتهما بالشكل الكامل، بالإضافة لإراحة البرازيلي مارسيلو عن المواجهة بعد إصابته بمباراة جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا، KORA7ASRY مباراة ريال مدريد ضد إيبار بالليجا الإسباني.

ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وإيبار، بالجولة الثالثة عشر بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط كورة بلس بالليجا الأسبانية KOORA PLUS.

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