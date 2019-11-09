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"يلا شووت الجديد" NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الهلال NOW ON

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:20 ص
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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مشاهدة مباراة الهلال واوراوا  اليوم السبت 9-11-2019 فى ذهاب نهائى دورى ابطال اسيا اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، والمقرر إقامتها على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض فى تمام الساعة السادسة ونصف مساء.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا

يلاشوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا  
 
يلاشوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا  حيث ضرب الزعيم موعدًا مع الفريق اليابانى في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا
 
القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا حيث تنقل قناة  bein sports hd2،  مباراة ذهاب نهائى دورى ابطال آسيا بين الزعيم والفريق اليابانى.


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