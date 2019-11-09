ليلى علوي: أرفض الرقابة على الفكر





قالت الفنانة ليلى علوي، إن أهم شيء لديها هو ألا يوجد رقابة على الفكر والخيال.





وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا لا أحب الخوف ولا أخاف على مستقبلي، بل أخاف على أولادي".





وتابعت: "نحن نمتلك حرية كبيرة الآن، وبضغطة زر واحدة يمكنك رؤية ما ترغبين في رؤيته أو إخفاء ما لا ترغبين فيه".





نعيها وفاة هيثم أحمد زكي