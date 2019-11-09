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ليلى علوي: أرفض الرقابة على الفكر
السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:30 ص
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قالت الفنانة ليلى علوي، إن أهم شيء لديها هو ألا يوجد رقابة على الفكر والخيال.
وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا لا أحب الخوف ولا أخاف على مستقبلي، بل أخاف على أولادي".
وتابعت: "نحن نمتلك حرية كبيرة الآن، وبضغطة زر واحدة يمكنك رؤية ما ترغبين في رؤيته أو إخفاء ما لا ترغبين فيه".
نعيها وفاة هيثم أحمد زكي
نشرت الفنانه ليلى علوي صورة جديدة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى "إنستجرام، للفقيد هيثم أحمد زكي.
وأعربت "علوى"عن مدى حزنها، وعلقت على الصورة قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون،، هيثم أحمد زكي في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرُا من داره وأهلاً خيرُا من أهله".
وقد توفي الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.
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