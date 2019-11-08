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أسامة جلال : هدفنا التأهل للأولمبياد.. ولم نتوقع حضور الجماهير

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:45 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعرب أسامة جلال مدافع نادى إنبي والمنتخب الأولمبي، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز خلال مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الإفريقية على مالي بهدف دون رد.


وتحدث مدافع المنتخب الأولمبي لـ"الفجر الرياضي"، قائلاً :" أتمنى الفوز بالبطولة مع المنتخب لأنها ستكون فارقة معنا جميعا، ومع الكرة المصرية للعودة من جديد حتي نصبح في المراكز الأولي في إفريقيا، وهدفنا التأهل 
للأولمبياد ".


وعن ارتباط اسمه بالإاحتراف خلال الفترة المقبلة قال :" طموح أى لاعب الاحتراف بالطبع ولكن اليوم كنا نتمنى اسعاد الجماهير فقط التى جائت لنا وساندتنا ".


وعن الحضور الجماهيري قال مدافع الأولمبي :" لم نتوقع الحضور الجماهيري ذلك، ولكن الحمدلله على وجودهم اليوم وأتمنى تواجدهم دائما خلال الفترة القادمة".


وعن المباراة القادمة قال :" بالطبع صعبة وهامة جدا وسنفعل أقصي ما لدينا للفوز ولا يوجد اى منتخب ضعيف، البطولة الحالية كأننا نلعب دور ثمانيه في بطولة كبري وبالطبع المباريات القادمة صعبة ونتمنى الصعود للأولمبياد وذلك هدفنا الذى نسعي إليه ".


وعن رسالته للاعبين المصابين طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي ومحمد محمود، قال :" الله يكون في عونهم لاعبين تعبوا معنا وإصابتهم جعلتنا نريد تقديم كل شئ من اجل الوصول للاولمبياذ وان يكونوا معنا ".


وحقق منتخب مصر الأولمبي اليوم الفوز علي منخب مالي، بهدف دون رد سجله المهاجم مصطفي محمد قبل نهاية الشوط الأول برأسيه رائعه.

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