«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

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تحتضن مصر بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في الفترة ما بين 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر الحالي. وقع منتخبنا الوطني الأولمبي في المجموعة الأولى برفقة منتخبات مالي والكاميرون وغانا. يواجه منتخبنا الوطني نظيره المالي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.





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