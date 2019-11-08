Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:47 م
Advertisements
مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر
مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر
Advertisements
رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر اليوم 08-11-2019 اون لاين ماتش منتخب مصر ضد منتخب مالي في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، وستقام المباراة علي أرضية ملعب ستاد القاهرة، إفتتاحية ستكون صعبة علي المنتخب المصري ولكن الأرض والجمهور ستكون الدافع نحو تحقيق الفوز، ويدخل المنتخب المصري المباراة بروح معنوية عالية للغاية بعد ان إستعد جيدااً لتلك المباراة ويأمل ان يحقق تالك البطولة، وقام المدير الفني بالإستقرار علي القائمة الأخيرة التي سوف تتواجد مع المنتخب وضمت العديد من الأسماء الشاب المتألقة، وكان المنتخب يتواجد به أصغر لاعب في البطولة وهو حارس نادي الزمالك محمد صبحي مواليد 97 وأكبر لاعب في البطولة رمضان صبحي، وشهدت الأونة الاخير إستبعاد اللاعب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من القائمة التي ستشارك في بطولة الأمم الإفريقية تحت سن 23 بداعي الإصابة، والتي تستضيفها مصر بدء من يوم الجمعة وحتي الثاني والعشرون من نوفمبر المقبل وذلك .




بث مباشر مباراة مصر اليوم في إفتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب الان وصرح اللاعب رمضان صبحي قبل مواجهة المنتخب المالي وقال أن الحصول علي شارة القيادة مسؤلية صعبة للغاية وسوف أقوم ببذل أقصي مجهود مع اللاعبين المتواجدين في المنتخب ونأمل أن نحقق لقب البطولة وتعويض ما فعلة المنتخب المصري للكبار في البطولة هذا العام التي كانت تستضيفها مصر أيضا، وقال رمضان صبحي بطولة الأمم تحت 23 سنة لا تقل أهمية عن بطولة أمم افريقيا للكبار وقال المنتخب المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمصر المؤهله لأولمبياد طوكيو 2020 صعبة للغاية ونأمل أن نحقق الفوز فما هو قادم.

مصر Vs مالي .
البطولة : بطولة أفريقيا تحت 23 سنة (دور المجموعات - الجولة الأولى).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10 + تايم سبورت time sport .
الملعب : ستاد القاهرة الدولي .
المعلق : علي محمد علي .

موعد المباراة :
في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
Advertisements

أخبار تهمك

بمساعدة رمضان صبحي..عبدالحفيظ يحفز مهاجم المنتخب الأوليمبي للانضمام للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 23 ساعة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 21 ساعة

نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

منذ ساعة و نصف

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

منذ 35 دقيقة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ يوم

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

04:14 م

عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

05:15 م

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

05:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status