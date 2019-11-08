Advertisements
Advertisements
Advertisements

kora cool| بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:04 م
Advertisements
مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا
مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي فريقي الكاميرون وغانا ضمن الجولة الأولي من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة. المنتخب الكاميروني للشباب في مواجهته الأولي ضد المنتخب الغاني للشباب من أجل إنتزاع الإنتصار الأول وأول ثلاث نقاط في المجموعة القوية التي تضم كلا المنتخبين برفقة منتخي مصر ومالي، في مجموعة ستكون صعبة التوقع الصاعدين فيها، وستدور منافسة شرسة علي بطاقتي التأهل إلي الأدوار القادمة، فمن سينجح في حصد أول ثلاث نقاط في هذه المواجهة القوية، أم سيكون للتعادل رآي آخر.

تنطلق المواجهة بين فريقي الكاميرون وغانا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 10 ويعلق علي اللقاء المعلق محمد فوزي..

 سوف ننشر لكم "للفحر الرياضي"  متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا مباشر في لقاء اليوم الجمعة 8 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الكاميرون وغانا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل "الفجر الرياضي"، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.
بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع
 

الكاميرون ضد غانا  وقال تانكو ف المؤتمر الصحفي للمباراة "أعرف منتخب الكاميرون جيدا لقد عملت كمدرب مساعد للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف من قبل، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون ونحن أصدقاء وأنا سعيد لرؤيته هنا وتأهله للبطولة."

بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

الكاميرون ضد غانا
الكاميرون ضد غانا  وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: "رمضان صبحي لاعب منتخب مصر لاعب موهوب وأنا احب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة."
بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع
 

واضاف: "لم نخض اي مباريات ودية دولية بسبب تغيير ادارة اتحاد الكرة، كما اننا فشلنا في ضم حوالي ٨ لاعبين بسبب رفض انديتهم لان البطولة لا تقام في فترة التوقف الدولية لكني أثق أننا سنذهب بعيدا في تلك البطولة ين بالتأهل إلى الأولمبياد."

وتابع: "البطولة فرصة للاعبين الجدد أن يتألقوا بعدما فشلنا في ضم مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا معنا في التصفيات، ونحن في مجموعة قوية وأتمنى التوفيق للاعبين."

بث مباشر مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019 بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا فى أمم أفريقيا اليوم الجمعة 8-11-2019
واضاف: "عن فريق الكاميرون لقد عملت هناك واعرف الفريق جيدا ولكن لكل بطولة ظروفها الخاصة ولا نعرف كيف سيكون شكل الفريق في مباراة الغد لكننا هنا من أجل الفوز ونمتلك فريق قادر على ذلك."
Advertisements

أخبار تهمك

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- في بيان ناري.. كاف يكشف أسباب فسخ تعاقده مع لاجاردير الفرنسية

منذ 40 دقيقة

فايلر يحدد مهام كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 16 ساعة

بيان من "الصحة" بشأن حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 13 ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 21 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب الأهلي يكشف تطورات جديدة حول إصابة حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

06:46 ص

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

04:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status