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تركي آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي وحمادة إسماعيل ومصطفى البنا من حفل عمرو دياب بالرياض

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
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بوابة الفجر
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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، صورة للفنان أحمد حلمي والمنتج الفني حمادة إسماعيل ومصطفى البنا، من كواليس حفل الفنان عمرو دياب.

وأحيا عمرو دياب حفلَا فنيا ناجحًا ضمن موسم الرياض، وسط حضور ضخم جدَا من عشاق الهضبة ومحبيه.

تصريح عمرو دياب قبل الحفل
وصرح الفنان عمرو دياب، إنه أول شخص ابتكر فكرة الغناء قبل الدخول للمسرح، وهذا الفكرة جاءت إليه عندما كان يغني في شارع الهرم، معقبًا: "مرة اتأخرت فغنيت قبل الدخول للمسرح، فلقيت الناس مبسوطة فكررتها".

عمرو دياب يوجه الشكر لآل الشيخ
ولفت "دياب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج " الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، إلى أن حفلات موسم الرياض كبيرة للغاية، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الذي اتاح له الفرصة للتواجد في حفلات بهذا الكم من الجمهور.

وتابع: "جمهور الرياض كبير جدًا، وأنا سعيد باستقبالهم لي في الرياض، ويارب أكون عند حسن ظنهم"، مضيفًا: "مش بقدر أشوف الجمهور قبل ما أطلع على المسرح، بطلع مرة واحدة".

تركي آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي وحمادة إسماعيل ومصطفى البنا من حفل عمرو دياب بالرياض
تركي آل الشيخ ينشر صورة لأحمد حلمي وحمادة إسماعيل ومصطفى البنا من حفل عمرو دياب بالرياض
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مصطفى البنا حفل تركي ال الشيخ السعودية الرياض احمد حلمي

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