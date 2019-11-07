Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسطورة الهلال يحمل كأس دوري أبطال آسيا في محيط الرعب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:09 م
Advertisements
كاس دوري ابطال اسيا
كاس دوري ابطال اسيا
أميرة فطيم
Advertisements
أعلنت إدارة نادي الهلال عن المرشح لحمل كأس دوري أبطال آسيا، في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، عندما يستضيف الهلال نظيره أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود في لقاء الذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

صالح النعيمة يحمل دوري أبطال آسيا ملعب جامعة الملك سعود

وكشفت إدارة الهلال، عن اختيار صالح النعيمة نجم الفريق الأول للكرة بالنادي سابقا، لحمل الكأس الآسيوي في لقاء الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الهلال وفريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

اقرأ أيضا.. الهلال السعودي يصدم الإعلام

فيما تقام مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ريد، يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

وكانت صحيفة "الرياضية السعودية" أشارت إلى أن رازفان لوشيسكو، قرر إغلاق باب التدريبات في وجه الإعلام، قبل المباراة النهائية، حيث يخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعبه، وسوف يقوم بعقد محاضرة فنية لشرح نقاط القوة والضعف للمنافس.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال مباراة الفريق الياباني بالتشكيلة الآتية:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف .
في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج سو - محمد البريك .
في خط الوسط: عبد الله عطيف - سلمان الفرج - جيوفينكو - أندري كاريلو - سالم الدوسري .
في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز .

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - تحديد موعد إقالة فالفيردي والاتفاق مع الجديد لبرشلونة

منذ ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 3 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 5 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد النتائج الكارثية.. ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

منذ ساعتين

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتفق مع مدربه الجديد.. والإعلان الرسمي في هذا التوقيت!

منذ ساعة و 12 دقيقة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

05:53 م

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

07:25 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status