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الهلال السعودي يصدم الإعلام

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:56 ص
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رازفان لوشيسكو
رازفان لوشيسكو
محمد الصو
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اتخذ الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قرارا هاما قبل مواجهة أوراوا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية السعودية" إلى أن رازفان لوشيسكو، قرر إغلاق باب التدريبات في وجه الإعلام، قبل المباراة النهائية، حيث يخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعبه، وسوف يقوم بعقد محاضرة فنية لشرح نقاط القوة والضعف للمنافس.

كما أجرت نفس الصحيفة، حوارا مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي، قبل مواجهة أوراوا الياباني، حيث أعرب عن جاهزية الفريق للمباراة والسعي وراء تحقيق اللقب.

وقال جوميز للصحيفة: "الهلال تعاقد معي من أجل الفوز بدوري أبطال آسيا ولذلك نحن جاهزون لحسم اللقب والفوز في الذهاب بالسعودية".

وأضاف جوميز: "زملائي في الهلال يتمتعون بالخبرة الكافية من أجل المباريات الكبيرة وجاهزون لجني ثمار ما حققناه حتى الآن".

وكان الهلال السعودي، تأهل للمباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الاطاحة بالسد القطري، بنتيجة 6-5 بالمباراة قبل النهائية للبطولة.

ويحل أوراوا الياباني ضيفا على الهلال السعودي، مساء السبت المقبل على ملعب جامعة الملك آل سعود، في ذهاب دور النهائي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر الجاري.

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مصرية كرة القدم العالمية رازفان لوشيسكو اليوم تركي الشيخ اليوم الكرة العالمية السعودية

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