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دنيا عبدالعزيز عن وفاة هيثم أحمد زكي"خبر صادم"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، صورة جديدة  لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى "إنستجرام،
صورة للفقيد هيثم أحمد زكة الذة توفى منذ قليل .

وأعربت " عبدالعزيز"عن مدى حزنها، وعلقت على الصورة قائلة: "خبر صادم هيثم أحمد زكي في ذمة الله، انا لله وانا اليه راجعون".

وقد توفى الفنان هيثم احمد زكي، منذ قليل وذلك بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاته وذلك بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكانت اخر اعماله مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.
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