لايف paris: مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بث مباشر الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين باريس اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج والتي تجمع الفريقان الآن على ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على روابط البث المباشر التي تمكن المشاهدين من متابعتها على الهواء مباشرةً .

كورة لايف kora live إنتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بتقدم البي إس جي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الارجنتيني ماورو إيكاردي بعد أن إستقبل عرضية من الناحية اليمنى أودعها في الشباك.

كورة جول kora goal وفي المباراة الثانية دك ريال مدريد شباك فريق نادي جالطة سراي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الخمسة وأربعين دقيقة الأولى هدفين عن طريق رودريجو وهدف لبنزيما وراموس من علامة الجزاء .

كورة ستار kora star وفي الجولة المقبلة يرحل فريق نادي جالطة سراي لمواجهة فريق نادي كلوب بروج في العاصمة البلجيكية بروكسل في الوقت الذي يستضيف فيه الريال نادي باريس سان جيرمان على ملعب السانتياجو بيرنابيو .

يلا شوت بلس yalla shoot plus وستحدد مباراة الجولة المقبلة بين الريال وباريس هوية الفريق المترشح على صدارة المجموعة والذي سيضمن تجنب مواجهة واحد من متصدري المجموعات السبع الأخرى

يلا كورة أونلاين yalla kora online ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراتين عبر روابط البث المباشر التي نوفرها لكم بصورة دورية ومستمرة كما عودناكم لضمان الإستمتاع بمشاهدة المباريات بجودة عالية وبدون تقطيع