لايف paris: مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بث مباشر الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين باريس اليوم
بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان
ضد كلوب بروج والتي تجمع الفريقان الآن على ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات
الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر
الرياضي " الضوء على روابط البث المباشر التي تمكن المشاهدين من متابعتها على
الهواء مباشرةً .
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live إنتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بتقدم البي إس جي بهدف واحد مقابل
لا شيء سجله الارجنتيني ماورو إيكاردي بعد أن إستقبل عرضية من الناحية اليمنى أودعها
في الشباك.
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goal وفي المباراة الثانية دك ريال مدريد شباك فريق نادي جالطة سراي بأربعة أهداف
مقابل لا شيء في الخمسة وأربعين دقيقة الأولى هدفين عن طريق رودريجو وهدف لبنزيما وراموس
من علامة الجزاء .
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star وفي الجولة المقبلة يرحل فريق نادي جالطة سراي لمواجهة فريق نادي كلوب بروج
في العاصمة البلجيكية بروكسل في الوقت الذي يستضيف فيه الريال نادي باريس سان جيرمان
على ملعب السانتياجو بيرنابيو .
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shoot plus وستحدد مباراة الجولة المقبلة بين الريال وباريس هوية الفريق المترشح على
صدارة المجموعة والذي سيضمن تجنب مواجهة واحد من متصدري المجموعات السبع الأخرى
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