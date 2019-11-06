يلا شووت MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط الريال «رابط مباشر»

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد السانتياجو بيرنابيو بعد لحظات لحساب مباريات الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم البطولة المفضلة للنادي الملكي الحاصل على الرقم القياسي في التتويج بها.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقان في المجموعة قبل اللقاء بالإضافة إلى أبرز المعلومات الخاصة بها وروابط البث المباشر التي تمكن المشاهد الكريم من متابعتها بعيداً عن الإحتكار ومافيا القنوات الفضائية .





كورة لايف KORA LIVE وقبل اللقاء يحتل فريق نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد أربعة نقاط بالفوز في مباراة واحدة على فريق نادي جالطة سراي في الجولة الماضية والتعادل مع فريق نادي كلوب بروج في الجولة الثانية والخسارة في إفتتاحية مباريات المجموعة من باريس سان جيرمان الفرنسي.





يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE في المقابل يحتل فريق التركي جالطة سراي المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة جمعها بالتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراتين فيما لم يحقق الفريق أي فوز في المجموعة حتى الآن .





يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS ويطمح الفريق التركي في إستغلال الحالة المعنوية السيئة التي يعيشها لاعبوا الريال بعد التفريط في إستغلال تعثر برشلونة وفشلهم في إقتناص صدارة الدوري الاسباني بعد التعادل مع بيتيس لتحقيق الفوز الاول لهم في المجموعة.





يلا كورة الآن YALLA KORA NOW بينما يحاول زيدان أن ينتهي من النتائج السلبية محلياً واوروبياً وتحقيق فوز يساعده في مطارده باريس سان جيرمان الفرنسي على تذكرة صدارة المجموعة والتي ضمنها رفقاء مبابي بصورة كبيرة ستتأكد في حالة فوزهم اليوم على كلوب بروج.





ومن المنتظر ان تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .





وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير علي محمد علي ويوفر لكم " الفجر الرياضي " كالمعتاد روابط البث المباشر التي تمكن المشاهدين من متابعة اللقاءات الهامة والكبرى بصيغة عالية وجودة مرتفعة تعليق عربي .