كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش يوفنتوس RONALDO

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي KORA LIVE لمواجهة نظيره نادي لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.









موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو وملعب اللقاء

وستلعب مباراة يوفنتوس YALLA SHOOT ولوكوموتيف موسكو اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب لوكموتيف ستاديون.









القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس و لوكوموتيف موسكو

وستذاع مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD1" بتعليق علي محمد علي.









بث مباشر يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم بدوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.









كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم بدوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.









ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي يوفنتوس KORA SHOOT في صدارة جدول ترتيب مجموعته بدوري أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.









بينما بتواجد نادي لوكوموتيف موسكو KORA ONLINE في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.



