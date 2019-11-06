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HD أونلاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بث مباشر kora live مشاهدة مباراة ريال مدريد يلاشوت الجديد kora online

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:48 م
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بوابة الفجر
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يلتقي ريال مدريد مع فريق غلطة سراي في مباراة الجولة الرابعه من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا تقام اليوم الاربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 مباراة ريال مدريد وغلطة سراي على ارضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل نادي ريال مدريد مستضيف مباراة اليوم حينما يحل عليه اليوم فريق غلطة سراي وسوف تبدا اليوم مباراة ريال مدريد وغلطة سراي في تمام الساعة العاشره مساءا بتوقيت مصر والساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم
ريال مدريد صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولي من دور المجموعات لحساب بطول دوري ابطال اوروبا برصيد اربع نقاط بعد خوض ثلاث مباريات وقد حقق ريال مدريد الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراة وفي مباراة اليوم يسعي ريال مدريد للحصول على فوز ثاني له لتعزيز مكانته في المركز الثاني المؤهل للدور القادم من البطولة وريال مدريد قادم من تعادل في اخر مباراة خاضها في الدوري الاسباني امام فريق ريال بيتيس في المباراة التى انتهت بالتعادل السلبي.

القناة الناقله لـ مباراة ريال مدريد وغلطة سراي
على الجانب الاخر اليوم يدخل فريق غلطة سراي ضيفا امام نظيرة فريق ريال مدريد وقد خسر فريق غلطة سراي في مباراة الذهاب من امام ريال مدريد في المباراة التى كانت على ارضية ملعب فريق غلطة سراي وانتهت بنتيجة هدف وحيد ويحتل فريق غلطة سراي المركز الاخير في المجموعة الاولي برصيد نقطة واحده من خلال التعادل في مباراة الخساره في مباراة اخر ويسعي للحصول على نتيجة اجابية من مباراة اليوم امام الريال وسوف تنقل مباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم على قناة بي ان سبورت الاولي.

موعد مباراة ريال مدريد وغلطة سراي
موعد مباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم تقام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة ريال مدريد وغلطة سراي
توقيت مباراة ريال مدريد وغلطة سراي اليوم تقام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد غلطة سراي
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد غلطة سراي حيث من المتوقع اليوم ان يدخل المدرب زين الدين زيدان المباراة امام فريق غلطة سراي بتشكيلة تضم في حراسة المرمى كورتوا ، وفي خط الدفاع كارفاخال - فاران - راموس - مارسيلو ، وفي خط الوسط كاسيميرو - فالفيردي - كروس ، وفي خط الهجوم هازارد - بنزيما - رودريجو.

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