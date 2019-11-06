Advertisements
Advertisements
Advertisements

انشاد دينى وتنورة فى احتفال "بيت الفنون" بالمولد النبوى

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements

يقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فى الثامنة من مساء غدا الخميس ٧ نوفمبر الجارى على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

حيث يقدم البيت برئاسة المخرج عادل عبده، على مدار خمسة أيام من ٧ حتى ١١ نوفمبر الجارى، باقة متنوعة من الفقرات يشارك فيها كوكبة من نجوم الفرق الفنية بالبيت، مخرج منفذ وليد صلاح، ديكور محمد مصطفي، تحت إشراف الفنانة لبني الشيخ مدير القاعة.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغانى الدينية والمديح النبوى يقدمها ونجوم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، كما تقدم فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه عرض عرائس، ويقدم الفنانان" خالد زكى وخميس عباس" رقصة الحصان وفقرة التنورة، ويشارك فى الحفل نجوم الفن الشعبى والموال الفنانان فتحي الهواري وسيد السمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مولد النبوي عادل عبده البيت الفني اخبار الفن

أخبار تهمك

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 17 ساعة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ يوم

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصدم حازم إمام

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. أول عروض "كينج كونج" بقاعة صلاح جاهين على مسرح البالون

الإنشاد الديني تحتفل بالمولد النبوي الشريف على خشبة مسرح البالون

احتفالا بمولد خير البرية.. " قمرٌ سيدنا النبى" و"كم ناشد المختار ربه" علي مسرح البالون الثلاثاء

الفنون الشعبية تحتفل بالمولد النبوي على مسرح البالون (صور)

اليوم.. انطلاق حفلات بيت الفن على مسرح معهد الموسيقى العربية

اليوم.. فرقة رضا تحيي حفل "أعياد الربيع" بمسرح البالون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status