«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

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مشاهدة مباراة ليفربول وجينك أونلاين NOW

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وتوتنهام، في مباراة نارية منتظرة، نظرًا لرغبة الفريق الإنجليز ي في الإنقضاض على صدارة جدول ترتيب المجموعة، كورة لايف KORALIVE.





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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين ليفربول وجينكLiverpool vs Genk live stream، حيث يتسلح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بالقوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الدولي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب البسالة الدفاعية التي يمتلكها الهولندي فيرجيل فان دايك.

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كورة جول LiverpooL KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة ليفربول ضد جينك، المقرر انطلاقها في تمام 11:00 مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.





بث مباشر ليفربول وجينك كورة لايف KORA LIVE

الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Liverpool، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد ستة نقاط، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن نابولي الإيطالي المتصدر، بينما يتذيل الفريق البلجيكي المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.





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يسعى جينك لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالثأر من خسارته في الجولة الماضية أمام الريدز بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بإقنتناص نقاط المباراة اليوم لإيقاف قطار الريدز الإيجابي محليًا وقاريًا في الموسم الحالي، حيث لم يتعرض رفقاء صلاح سوى لخسارة وتعادل لمرة واحدة فقط منذ إنطلاق الموسم الحالي Liverpool vs GENK ONLINE.





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حقق الريدز انتصارًا ساحقًا على مضيفه جينك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية، وتناوب على رباعية الريدز كلاً من تشامبرلين "هدفين، وماني ، ومحمد صلاح، في الدقائق 2، 57، 77، 87 من عمر المباراة.





مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KOOORA GOAL

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول يواصل حملة الدفاع عن لقبه، بعدما توج به في الموسم الماضي على حساب توتنهام، بعد التغلب عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، بهدفي محمد صلاح وديفوك أوريجي.



