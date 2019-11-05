يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

بث مباشر ليفربول ضد كي آر سي جينك يلا شوت ليفربول يلا شوت، Kora live ليفربول ضد كي آر سي جينك بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، حيث يستضيف ليفربول الإنجليزي فريق كي آر سي جينك البلجيكي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





مشاهدة مباراة ليفربول ضد كي آر سي جينك بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر ليفربول يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، حيث يسعى الريدز إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في البطولة الأوروبية، بعدما نجح في تحقيق فوزا ثمينا أمام فريق ريد بول سالزبورغ بطل النمسا، وكي آر سي جينك بطل بلجيكا، ليعوض بذلك كبوة الهزيمة التي تعرض لها أمام نابولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات، أمام محليا فيقدم الريدز مستويات رائعة منذ بداية الموسم، وتصدره جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي "حامل اللقب".





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يلا شوت ليفربول وكي آر سي جينك بث مباشر

بث مباشر ليفربول يلا شوت، Kora live ليفربول وكي آر سي جينك بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، ويأمل فريق كي آر سي جينك في تحقيقة نتيجه إيجابية لتعويض خيبات المواجهات الماضية وتحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة، لضمان المشاركة في الدوري الأوروبي.





مشاهدة مباراة ليفربول وكي آر سي جينك بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر ليفربول يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ويحتل ليفربول المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد وكي آر سي جينك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.





موعد مباراة ليفربول ضد كي آر سي جينك في دوري أبطال أوروبا:-

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وكي آر سي جينك علي ملعب آنفيلد، اليوم الثلاثاء، KORA GOAL في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كي آر سي جينك في دوري أبطال أوروبا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.





البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كي آر سي جينك في دوري أبطال أوروبا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وكي آر سي جينك على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة لمباراة ليفربول وكي آر سي جينك في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول وكي آر سي جينك، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول وكي أر سي جينك في دوري أبطال أوروبا، ويأمل الريدز في قطع خطوة جديدة نحو اللقب؛ من خلال الانتصار على كي أر سي جينك؛ بمشاركة الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، على ملعب آنفيلد والذي يشهد رقما قياسيا للريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم خاض ليفربول 23 مواجهة، فاز في 17، وتعادل في 6 آخرين، ولم يتلقى أي هزيمة.





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