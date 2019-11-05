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يلا شوت NOW مشاهدة مباراة نابولي وسالزبورج بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش نابولي الآن NOW

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:56 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد ملعب سان باولو لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع نابولي ضد سالزبورج، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

 

موعد مباراة نابولي ضد سالزبروج اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي ضد سالزيورج في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

 

القناة الناقلة لمواجهة نابولي وسالزبورج

وتذاع مباراة نابولي ضد سالزبورج عبر قناة beIN SPORTS HD 4 ، التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورتس، المالكة حصريًا لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا .

 

التشكيل التوقع لكتيبة نابولي ضد سالزبورج

 

ومن المتوقع أن يدخل نابولي ضد سالزبورج في مباراة اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي : أليكس ميريت .

خط الدفاع : فوزي غلام - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو .

خط الوسط : لورينزو إنسيني - فابيان رويز - ألان .

خط الهجوم: فيرناندو يورينتي - ميرتينز - كاييخون .

 

قبل مباراة نابولي ضد سالزبورج.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

ويدخل فريق نابولي المباراة متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل جينك البلجيكي جدول الترتيب بنقطة وحيدة .

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