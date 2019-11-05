روجينا تتغزل في شيماء سيف: "هي الحنية والطيبة والحب" (صور)







روجينا تتغزل في شيماء

وعلقت على الصورة قائلة: "من نحبهم يعطونا كل الحياة، سلامًا لمن ينشرون السعادة والبهجة والأمان أينما وجدوا، هى الحنية والطيبة والحب شيماء سيف".



تعليق شيماء سيف

ومن جانبها ردت شيماء سيف، على روجينا قائلة: "حبيبتي وبنوتي الصغنونة".



إطلالاتهم بالصورة

وأطلت كلًا من روجينا، وشيماء سيف باللبس الكاجوال من اللون الأسود، وشعر منسدل على كتفيهما وضحكة صافية من القلب تدل على المحبة بينهم.









تغزلت النجمة روجينا، في رسالة محبة للفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشرت روجينا صورة تجمعها بشيماء سيف، تغزلت خلالها في الأخيرة للتعبير عن محبتها لها والتأكيد على صداقتهما.