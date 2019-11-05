أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5/11/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
771 إلى 774
|
عيار 22
|
707 إلى 709
|
عيار 21
|
675 إلى 677
|
عيار 18
|
579 إلى 580
|
عيار 14
|
450 إلى 451
|
عيار 12
|
386 إلى 387
|
الاونصة
|
23.991 إلى 24.063
|
الجنيه الذهب
|
5,400 إلى 5,416
|
الكيلو
|
771.429 إلى 773.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
782.78جنيه
|
48.53$
|
سعر الذهب عيار 22
|
717.56جنيه
|
44.49$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
684.95جنيه
|
42.47$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
587.10جنيه
|
36.40$
|
سعر الذهب عيار 14
|
456.63جنيه
|
28.31$
|
سعر الذهب عيار 12
|
391.39جنيه
|
24.27 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
293.54جنيه
|
18.20 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,345 جنيه
|
1,509 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,480 جنيه
|
349.72 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
782,783 جنيه
|
48,531 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
4 نوفمبر
|
782.78
|
684.95
|
587.10
|
456.95
|
391.39
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.28
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
2 نوفمبر
|
784.52
|
686.47
|
588.40
|
457.64
|
392.26
|
1 نوفمبر
|
786.34
|
688.07
|
589.77
|
458.70
|
393.17
|
31 أكتوبر
|
784.64
|
686.58
|
588.49
|
457.71
|
392.32
|
30 أكتوبر
|
776.71
|
679.64
|
582.54
|
453.08
|
388.36
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
7678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
26 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
أسعار الذهب عالميًا:
هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية التعاملات أمس الإثنين، للتراجع أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 30 سنتاً ليسجل 1511.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1517.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4 بالمائة بحلول الساعة 6:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1508.40 دولار للأوقية.