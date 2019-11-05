أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5/11/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

اسعار الذهب اليوم





توافقت أسعار الذهب مع توقعات بوابة "الفجر" حيث أشارنا أمس إلي ارتفاع سعر الذهب في مستهل التعاملات وتوقعنا التراجع خلال التعاملات وهذا ما حدث، ونتوقع أن تواصل أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 587.10 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 684.95 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 782.78 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,480 جنيها.













اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجع سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.10 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 684.95 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.78 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.













اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 771 إلى 774 عيار 22 707 إلى 709 عيار 21 675 إلى 677 عيار 18 579 إلى 580 عيار 14 450 إلى 451 عيار 12 386 إلى 387 الاونصة 23.991 إلى 24.063 الجنيه الذهب 5,400 إلى 5,416 الكيلو 771.429 إلى 773.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 782.78جنيه 48.53$ سعر الذهب عيار 22 717.56جنيه 44.49$ اسعار الذهب عيار 21 684.95جنيه 42.47$ اسعار الذهب عيار 18 587.10جنيه 36.40$ سعر الذهب عيار 14 456.63جنيه 28.31$ سعر الذهب عيار 12 391.39جنيه 24.27 $ سعر الذهب عيار 9 293.54جنيه 18.20 $ اسعار أوقية الذهب 24,345 جنيه 1,509 $ اسعار جنيه الذهب 5,480 جنيه 349.72 $ اسعار كيلو الذهب 782,783 جنيه 48,531 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.95 391.39 3 نوفمبر 786.28 688.28 589.72 458.66 393.14 2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26 1 نوفمبر 786.34 688.07 589.77 458.70 393.17 31 أكتوبر 784.64 686.58 588.49 457.71 392.32 30 أكتوبر 776.71 679.64 582.54 453.08 388.36 29 أكتوبر 771.77 675.31 578.84 450.20 385.88 28 أكتوبر 774.93 7678.08 581.21 452.05 387.47 27 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44 26 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44 أسعار الذهب عالميًا: هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية التعاملات أمس الإثنين، للتراجع أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 30 سنتاً ليسجل 1511.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1517.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات. وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4 بالمائة بحلول الساعة 6:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1508.40 دولار للأوقية.







