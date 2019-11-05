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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5/11/2019.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

توافقت أسعار الذهب مع توقعات بوابة "الفجر" حيث أشارنا أمس إلي ارتفاع سعر الذهب في مستهل التعاملات وتوقعنا التراجع خلال التعاملات وهذا ما حدث، ونتوقع أن تواصل أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل   587.10 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 684.95 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 782.78 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,480  جنيها.



اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

تراجع سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   587.10 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر684.95 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 782.78  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.



اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 782.78جنيه      

 48.53$

سعر الذهب عيار 22

 717.56جنيه

 44.49$

اسعار الذهب عيار 21

684.95جنيه       

42.47$

اسعار الذهب عيار 18

 587.10جنيه

36.40$

سعر الذهب عيار 14

456.63جنيه

28.31$

سعر الذهب عيار 12

391.39جنيه

24.27 $

سعر الذهب عيار 9

293.54جنيه

18.20 $

اسعار أوقية الذهب

24,345 جنيه

1,509 $

اسعار جنيه الذهب

5,480 جنيه

349.72 $

اسعار كيلو الذهب

782,783 جنيه

48,531 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

4 نوفمبر

782.78

684.95

587.10

456.95

391.39

3 نوفمبر

786.28

688.28

589.72

458.66

393.14

2 نوفمبر

784.52

686.47

588.40

457.64

392.26

1 نوفمبر

786.34

688.07

589.77

458.70

393.17

31 أكتوبر

784.64

686.58

588.49

457.71

392.32

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

 

أسعار الذهب عالميًا:

هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية التعاملات أمس الإثنين، للتراجع أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 30 سنتاً ليسجل 1511.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1517.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وانخفض سعر التسليم الفوري  للذهب بنسبة 0.4 بالمائة بحلول الساعة 6:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1508.40 دولار للأوقية.



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