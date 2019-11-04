أسعار الذهب اليوم الإثنين 4/11/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

اسعار الذهب اليوم





ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات أن تعاود التراجع خلال التعاملات لتعاود حالة التذبذب في أسعار الذهب ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 589.66 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 688.01 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 786.24 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,504 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفع سعر جرام الذهب بنحو جنيهان ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 589.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 688.01 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 786.24 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيه.









اسعار الذهب الأن



