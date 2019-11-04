أسعار الذهب اليوم الإثنين 4/11/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
771 إلى 774
|
عيار 22
|
707 إلى 709
|
عيار 21
|
675 إلى 677
|
عيار 18
|
579 إلى 580
|
عيار 14
|
450 إلى 451
|
عيار 12
|
386 إلى 387
|
الاونصة
|
23.991 إلى 24.063
|
الجنيه الذهب
|
5,400 إلى 5,416
|
الكيلو
|
771.429 إلى 773.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
786.24جنيه
|
48.72$
|
سعر الذهب عيار 22
|
720.76جنيه
|
44.66$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
688.01جنيه
|
42.63$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
589.66جنيه
|
36.54$
|
سعر الذهب عيار 14
|
458.14جنيه
|
28.42$
|
سعر الذهب عيار 12
|
393.14جنيه
|
24.36 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.86جنيه
|
18.27 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,453 جنيه
|
1,515 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,504 جنيه
|
341.03 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
786,278 جنيه
|
48,717 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.28
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
2 نوفمبر
|
784.52
|
686.47
|
588.40
|
457.64
|
392.26
|
1 نوفمبر
|
786.34
|
688.07
|
589.77
|
458.70
|
393.17
|
31 أكتوبر
|
784.64
|
686.58
|
588.49
|
457.71
|
392.32
|
30 أكتوبر
|
776.71
|
679.64
|
582.54
|
453.08
|
388.36
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
7678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
26 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
25 أكتوبر
|
781.17
|
683.54
|
585.89
|
455.69
|
390.59
أسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بالرغم من التراجع في أخر تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجع بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.4 دولار مسجلاً 1511.40 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة، فقد سعر التسليم الفوري للذهب نحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.42 دولار ليهبط إلى 1509.57 دولار للأوقية.