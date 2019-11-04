Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4/11/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
Advertisements
اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements
اسعار الذهب اليوم 

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات أن تعاود التراجع خلال التعاملات لتعاود حالة التذبذب في أسعار الذهب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل   589.66 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 688.01 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 786.24 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,504  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

ارتفع سعر جرام الذهب بنحو جنيهان ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   589.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر688.01 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 786.24  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيه.


اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 786.24جنيه      

 48.72$

سعر الذهب عيار 22

 720.76جنيه

 44.66$

اسعار الذهب عيار 21

688.01جنيه       

42.63$

اسعار الذهب عيار 18

 589.66جنيه

36.54$

سعر الذهب عيار 14

458.14جنيه

28.42$

سعر الذهب عيار 12

393.14جنيه

24.36 $

سعر الذهب عيار 9

294.86جنيه

18.27 $

اسعار أوقية الذهب

24,453 جنيه

1,515 $

اسعار جنيه الذهب

5,504 جنيه

341.03 $

اسعار كيلو الذهب

786,278 جنيه

48,717 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

3 نوفمبر

786.28

688.28

589.72

458.66

393.14

2 نوفمبر

784.52

686.47

588.40

457.64

392.26

1 نوفمبر

786.34

688.07

589.77

458.70

393.17

31 أكتوبر

784.64

686.58

588.49

457.71

392.32

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

25 أكتوبر

781.17

683.54

585.89

455.69

390.59

 

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بالرغم من التراجع في أخر تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجع بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.4 دولار مسجلاً 1511.40 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة،  فقد سعر التسليم الفوري للذهب نحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.42 دولار ليهبط إلى 1509.57 دولار للأوقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. زوجة نجم مانشستر سيتي تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي

منذ ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 11 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

خاص للفجر الرياضي.. الزمالك يوضح حقيقة معاقبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 14 ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 في السوق المحلى والعالمي سوق الصاغة بدون مصنعية - تعاملات الظهيرة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-12-2018 بداية تعاملات السوق المحلى ومحلات الصاغة.. وتوقعات بارتفاع جديد اليوم

أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.. وتوقعات بارتفاع المعدن الأصفر

سعر الذهب المحلى اليوم الثلاثاء 29-1-2019.. هدوء نسبي للأسعار خلال بداية التعاملات وتوقعات بمعاودة الارتفاع

سعر الذهب المحلى اليوم الخميس 31-1-2019 في مصر- تحديث جديد للأسعار في سوق الصاغة وعيار 21 يواصل الارتفاع

تحديث جديد في أسعار الذهب المحلى اليوم الإثنين 25-3-2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

11:06 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status