ما تجني مصر من المشاركة في معرض الصين الدولي للواردات؟

نجحت مشاركة مصر، في معرض الصين الدولى للواردات فى شنغهاى، بدورته الأولي في تحقيق نتائج ايجابية، وهو أول معرض وطنى فى العالم مخصص للواردات، كان المعرض محطة حقيقية فى التعاون المثمر بين الصين ومصر، وحقق المعرض نجاح المشترك بين البلدين وأعطى زخما جديدا لعلاقاتهما التجارية.

يعقد المعرض للدورة الثانية خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري حيث ترتفع مؤشر العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى، ويؤكد المعرض علي العولمة الاقتصادية في اتجاه تاريخي، وكما أن التعاون المفتوح يحقق قوة دافعة مهمة لتعزيز حيوية الاقتصاد والتجارة.

الأحداث الأربعة

أعلنت وكالة أنباء الصين الجدية (شينخوا) اليوم الاثنين، أن المعرض أحد الفعاليات الرئيسية الأربعة، التي تستضيفها الصين هذا العام، وهي: منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، ومؤتمر حوار الحضارات الآسيوية، ومعرض بكين الدولي للبستنة.

يوفر المعرض ساحة للتعاون الاستراتيجي بين الصين ومصر، وفرصة للاستفادة من التوسع للسوق الاستهلاكية الصينية وزيادة الصادرات المصرية إليها وتعزيز تلاقي فرص العرض والطلب بين الجانبين.

الصداقة بين الشعبين

أكدت الوكالة، أن علاقات الصداقة بين الشعبين قديمة، وهي ركيزة أساسية للدولتين، قد بدأت إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1956 حيث كانت مصر أول بلد عربي وأفريقي يقيم علاقات دبلوماسية مع الصين

قد وقعت مصر الصين عدد من اتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات، ومنها: الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية، للعمل علي دعم جهود التنمية والبناء والتطور المنشود، قدمت مصر دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية.

فقد وقعت الدولتان اتفاقية لبناء أكبر مشروع عالمي لتوليد الكهرباء بالفحم النظيف في مصر عام 2018، كما أصبحت مصر أول بلد يتعاون مع الصين في مجال الأقمار الصناعية في إطار المبادرة، قد وقع البلدين في سبتمبر 2019 على وثائق بدء تنفيذ مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" .

حجم التبادل

قال هان بينج" مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية المتينة بين الصين ومصر انعكست إيجابيا على شعبيهما، حيث دفعت التبادل التجاري، قد بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين 1.8 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين، بزيادة 37.8 % مقارنة مع العام الماضى.

أكدت الوكالة الصينية، أن مصر تحرص على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها في السوق الصينية الضخمة، فيما تفتح الصين أبوابها على نطاق أوسع للسلع المصرية ارتفعت صادرات مصر من الموالح، لاسيما البرتقال، إلى الصين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 لتبلغ 134 مليون دولار، بزيادة 65.8% مقارنة بعام 2018 ووفقا لجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية.، كما أن حجم الاستثمار الصيني في مصر بلغ في عام 2019 نحو 7 مليار دولار ووفر حوالي أربعين ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين.

زيارات المتبادلة

وقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم حول اتفاقية الحزام والطريق في يناير 2016، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني "شي جين بينج" لمصر، ودخلت من خلالها العلاقات الصينية المصرية مرحلة جديدة من تعزيز التفاعل والتعاون، قد زار الرئيس السيسي جمهورية الصين عد مرات .

تعتبر مبادرة الحزام والطريق، هي مبادرة للتنمية السلمية والتعاون الاقتصادي، ووقعت الصين من خلالها 174 وثيقة تعاون مع 126 دولة ومنطقة و29 منظمة دولية وهو ما حقق تسهيل التجارة والاستثمار بين الدول والمناطق المشاركة فيها.

وكانت مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق، وبرز جهد الجانبين في تحقيق استراتيجتهما التنموية المتمثلة في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2030، وتفتح مبادرة الحزام والطريق آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في ظل جهودهما المشتركة.

مشروع قناة السويس

أشارت الوكالة إلى مشاركة الصين في مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري التي استطاعت تطوير أكثر من 7 كم مربع في العين السخنة ، وأنهت المرحلة الأولى .

قد جذبت المرحلة الأولى حوالي 68 مشروعا لتحتضن 77 شركة باستثمار يتجاوز مليار دولار حتى نهاية 2018، بالإضافة إلى بناء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تعمل الشركات الصينية في مشروعات التصنيع وبناء البنية التحتية ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر بمصر.