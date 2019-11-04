مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.39% بالتعاملات الصباحية





سوق الأسهم السعودية





إستهل السوق السعودي تعاملات اليوم الأثنين علي تراجع حاد مستكملاً تراجعاته بجلسة أمس وذلك تزامناً مع الأعلان الرسمس عن طرح أرامكو، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبه 0.39 % الى مستوى 7559.9 نقطة ليخسر نحو 30.12 نقطة. متأثراً بهبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية ، وسجلت التداولات ببورصة السعودية نحو 32 مليون سهم، وبقيمة 805 مليون ريال موزعة على أكثر من 34.6 ألف صفقة.





وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة السعوية ، فقد تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.64 بالمائة، كما نزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46 بالمائة، وانخفض أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.30 بالمائة.





أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة السعودية اليوم ، فقد تصدر التراجعات سهم لازوردي بنسبة 3.37 بالمائة، وتلاه سهم ساب بنحو 2.10 بالمائة، كما انخفض أداء سهم أسيج بنسبة 1.58 بالمائة ، فيما كان الأكثر ارتفاعاً سهم الخزف السعودي بنحو 9.9 بالمائة، وتلاه سهم انابيب بنسبة 5.88 بالمائة، وارتفع سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 4.58 بالمائة.





وتصدر مصرف الراجحي السيولة بنحو 167.9 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو4.23 مليون سهم.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الأحد، بتراجع ملحوظ، مسجلاً أعلى خسائره منذ أغسطس، وذلك علي الرغم مع الإعلان الرسمي عن طرح شركة "أرامكو" السعودية.