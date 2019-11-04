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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:19 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 إنتهت مباريات الجولة الحادية عشر من البريميرليج وبدأ الكثير من عشاق الدوري الأفضل والأمتع في العالم البحث عن ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة 11 .

 

1- جيمي فاردي 10 أهداف

 

إنفرد الدولي الانجليزي جيمي فاردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي بصدارة الهدافين بعد أن سجل هدف فوز فريقه الثاني على كريستال بالاس .

 

2- تامي إبراهام 9 أهداف

 

زار الانجليزي اليافع تامي إبراهام شباك فريق نادي واتفورد وساعد فريقه تشيلسي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده من الأهداف إلى 9 .

 

3- سيرجيو أجويرو 9 أهداف

 

تمكن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من تسجيل هدف التعادل لفريق نادي مانشستر سيتي في شباك نادي ساوثهامبتون ليشارك ابراهام في الوصافة بتسعة أهداف .

 

4- بيير إيمريك أوباميانج 8 أهداف

 

نجح الدولي الجابوني في تسجيل هدف التقدم لفريق نادي الأرسنال في شباك وولفرهامبتون ليرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم ثمانية .

 

5- رحيم سترلينج 7 أهداف

 

فشل الدولي الانجليزي رحيم سترلينج في زيارة شباك ساوثهامبتون ليظل رصيده من الأهداف عند الرقم 7 وهو عدد الأهداف الذي سجله في الجولة العاشرة .

 

6- هاري كين 6 أهداف

 

لم يشارك الدولي الانجليزي هاري كين في مباراة فريقه توتنهام ضد فريق نادي إيفرتون ليظل رصيده من الأهداف ستة .

 

7- ساديو ماني 6 أهداف

 

أنقذ السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول من خسارة نقطتين وسجل هدف الفوز في شباك أستون فيلا ليرفع رصيده من الأهداف عند 6 أهداف .

 

8- تيمو بوكي 6 أهداف

 

لم ينجح ظاهرة البريميرليج الموسم الجاري تيمو بوكي في تسجيل هدف بالجولة الحالية ليظل رصيده من الأهداف ستة أهداف .

 

9- محمد صلاح 5 أهداف

 

فشل الدولي المصري محمد صلاح في زيارة شباك فريق نادي أستون فيلا وغادر في منتصف الشوط الثاني ليبقى رصيده من الأهداف عند الرقم 5.

 

10- ماركوس راشفورد 5 أهداف

 

آخر الأسماء الموجودة في قائمة الهدافين هو اللاعب الانجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد صاحب الخمسة أهداف .

 

وجاء الترتيب النهائي كالآتي :-

 

م

اللاعب

النادي

عدد الأهداف

1

جيمي فاردي

ليستر سيتي

10

2

تامي إبراهام

تشيلسي

9

3

سيرجيو أجويرو

مانشستر سيتي

9

4

بيير إيمريك أوباميانج

أرسنال

8

5

رحيم سترلينج

مانشستر سيتي

7

6

هاري كين

توتنهام هوتسبيرز

6

7

ساديو ماني

ليفربول

6

8

تيمو بوكي

نوريتش سيتي

6

9

محمد صلاح

ليفربول

5

10

ماركوس راشفورد

مانشستر يونايتد

5

 

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