ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشر

إنتهت مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي بدأت يوم أمس السبت بثمانية مباريات وأٌستكملت اليوم الاحد بمباراتين.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على المباريات التي أقيمت في تلك الجولة بالإضافة إلى جدول الترتيب بعد نهاية الجولة .

مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي

البداية كانت بمباراة بورنموث ضد مانشستر يونايتد والتي إنتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب جوشوا كينج .

وفي المباراة الثانية سقط الأرسنال في فخ التعادل مع ضيفه فريق نادي وولفرهامبتون بهدف لكلاً مثلهما حيث افتتح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج التسجيل للجانرز في الدقيقة 21 وتعادل خيمينيز للضيوف في الدقيقة 76.

وفي المباراة الثالثة عاد ليفربول من ملعب أستون فيلا بفوز متأخر بهدفين مقابل هدف حيث حول تأخره بهدف سجله محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 21 لفوز بهدفين سجلهما اندري روبرتسون وماني في الدقائق 87 و 94.

وفي رابع لقاءات يوم السبت نجح مانشستر سيتي في الفوزو على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد الإتحاد حيث افتتح وارد التسجيل للضيوف في الدقيقة 13 فيما سجل ثنائية السيتزينز اجويرو ووالكر في الدقائق 70 و 86 .

وفي المباراة الخامسة تمكن فريق نادي نيوكاسل يونايتد من العودة بفوز هام على وست هام يونايتد من ملعب لندن الدولي إستقر عند ثلاثة أهداف لهدفين ، فيما أكرم شيفيلد يونايتد ضيافه بيرنلي بثلاثية نظيفة وضرب برايتون نوريتش سيتي بثنائية مقابل لا شيء وعبر تشيلسي عقبة واتفورد بهدفين مقابل هدف .

وفي مباراتي اليوم الاحد نجح ليستر سيتي في تحقيق فوز هام على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء لينجح في خطف المركز الثالث من تشيلسي فيما إنتهت مباراة إيفرتون وتوتنهام هوتسبيرز بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما .

وجاء الترتيب النهائي لجدول الترتيب بعد نهاية الجولة الحادية عشر كالآتي :-