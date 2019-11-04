Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 إنتهت مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي بدأت يوم أمس السبت بثمانية مباريات وأٌستكملت اليوم الاحد بمباراتين.

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على المباريات التي أقيمت في تلك الجولة بالإضافة إلى جدول الترتيب بعد نهاية الجولة .

 

مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي

 

البداية كانت بمباراة بورنموث ضد مانشستر يونايتد والتي إنتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب جوشوا كينج .

 

وفي المباراة الثانية سقط الأرسنال في فخ التعادل مع ضيفه فريق نادي وولفرهامبتون بهدف لكلاً مثلهما حيث افتتح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج التسجيل للجانرز في الدقيقة 21 وتعادل خيمينيز للضيوف في الدقيقة 76.

 

وفي المباراة الثالثة عاد ليفربول من ملعب أستون فيلا بفوز متأخر بهدفين مقابل هدف حيث حول تأخره بهدف سجله محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 21 لفوز بهدفين سجلهما اندري روبرتسون وماني في الدقائق 87 و 94.

 

وفي رابع لقاءات يوم السبت نجح مانشستر سيتي في الفوزو على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد الإتحاد حيث افتتح وارد التسجيل للضيوف في الدقيقة 13 فيما سجل ثنائية السيتزينز اجويرو ووالكر في الدقائق 70 و 86 .

 

وفي المباراة الخامسة تمكن فريق نادي نيوكاسل يونايتد من العودة بفوز هام على وست هام يونايتد من ملعب لندن الدولي إستقر عند ثلاثة أهداف لهدفين ، فيما أكرم شيفيلد يونايتد ضيافه بيرنلي بثلاثية نظيفة وضرب برايتون نوريتش سيتي بثنائية مقابل لا شيء وعبر تشيلسي عقبة واتفورد بهدفين مقابل هدف .

 

وفي مباراتي اليوم الاحد نجح ليستر سيتي في تحقيق فوز هام على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء لينجح في خطف المركز الثالث من تشيلسي فيما إنتهت مباراة إيفرتون وتوتنهام هوتسبيرز بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما .

 

وجاء الترتيب النهائي لجدول الترتيب بعد نهاية الجولة الحادية عشر كالآتي :-

 

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

هزيمة

نقاط

1

ليفربول

11

10

1

0

31

2

مانشستر سيتي

11

8

1

2

25

3

ليستر سيتي

11

7

2

2

23

4

تشيلسي

11

7

2

2

23

5

أرسنال

11

4

5

2

17

6

شيفيلد يونايتد

11

4

4

3

16

7

بورنموث

11

4

4

3

16

8

برايتون

11

4

3

4

15

9

كريستال بالاس

11

4

3

4

15

10

مانشستر يونايتد

11

3

4

4

13

11

توتنهام هوتسبيرز

11

3

4

4

13

12

وولفرهامبتون

11

2

7

2

13

13

وست هام يونايتد

11

3

4

4

13

14

بيرنلي

11

3

3

5

12

15

نيوكاسل يونايتد

11

3

3

5

12

16

أستون فيلا

11

3

2

6

11

17

إيفرتون

11

3

2

6

11

18

ساوثهامبتون

11

2

2

7

8

19

نوريتش سيتي

11

2

1

8

7

20

واتفورد

11

0

5

6

5

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الانجليزي بورنموث ضد مانشستر يونايتد

أخبار تهمك

عاجل.. زوجة نجم مانشستر سيتي تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 5 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص للفجر الرياضي.. الزمالك يوضح حقيقة معاقبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد

ليفربول في الصدارة.. ترتيب الدوري الانجليزي اليوم الأحد 6/10/2019 بعد خسارة مانشستر سيتي والمان يونايتد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

11:06 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status