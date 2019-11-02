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«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول II7SRY جول N

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:55 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة بين أستون فيلا صاحب الأرض وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.

يستضيف أستون فيلا فريق ليفربول، في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام أستون فيلا كالأتى :

حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع : تيرنت الكسندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون
خط الوسط : هندرسون، فابينيو، فاينالدوم
خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

بينما الشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا ضد ليفربول كالأتي :

حراسة المرمى : هيتون
خط الدفاع : جولبيرت، انجز، منجز، تارجيت
خط الوسط : ناكامبا، جريليش، ماكجين، دوجلاس، تريزيجيه
خط الهجوم : موراييس

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد الفوز خلال الجولة الماضية على توتنهام هوتسيبير بهدفين لهدف، بينما فريق أستون فيلا في المركز ال 15 برصيد 11 نقطة بعد الخسارة اللقاء الأخير أمام مانشستر سيتي بثلاثيه دون رد، ويريد ليفربول الفوز للإبتعاد عن مانشستر سيتى الذى ينافسه بقوة على الصدارة.


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