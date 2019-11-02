الطالع الفلكي السّبت 2/11/2019..حِكْمَة اليُوم!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 23 بَابَة قبطى ، 2 تِشْرين ثَانِ رُومى، 5 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - وجَزْمَة من هِنَا وشَرَاب من هِنَا وبَلْغَة من هِنَا الحال يِتْعِدِلْ، ماهو أكل العيش يحبّ الخفيّة.(الضيف أحمد من فيلم الحياة حلوة-1966)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*القمر فى الجدى يعنى

عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت ، هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة ، لا تستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة ، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة.





برج الثور: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.









برج الجوزاء: إبتعد عن التسرّع بكافة صوره بدءاً من قيادة السيارة وحتى الردّ السريع على جارك أو محدّثك على الهاتف.









برج السّرطان: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة رذيلة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلا.





برج الأسد: ترى عيوب الآخرين بنظارة مُكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص أخطاءك الشخصية،مبدأ غيرمشجع،حاذر من الإنتقادات اللاذعة أوعلى الملأ.





برج العذراء: الإستفهام عن الأسعار والتنقل بين المحلات لإختيار الجودة و السعر المناسب أفضل من الشراء من أول محل تقابله ، قرش توفره قرش تكسبه.









برج الميزان: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.









برج العقرب: فصاحة وسلاسة فى التواصل مع الآخرين،وظّف مهارتك الكلامية لإصلاح المُتخاصمين أو إعادة بناء الجسور المكسورة مع الحبيبة.

برج القوس: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الجدى: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: قد تكون فى مزاجٍ مُواتٍ لنكش ومُشاكسة غيرك بدافع المرح وقد لا يكون الغير مُستعداً لمزاحك ، إن كان لديك كلمة خير فقلها ، إن لم يكن فاسكت.



