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مكافحة الإدمان: وجدنا 2040 موظفا حكوميا متعاطيا للمخدرات.. وهذا ما يحدث معهم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة رانيا حسن، استشاري علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنهم قاموا بفحص 102 ألف موظف، منهم 15 ألف حالة تقدمت طواعية للصندوق من أجل العلاج.

ولفتت "حسن"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، إلى أنهم بدأوا في الكشف على موظفي الجهاز الإداري للدولة حسب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من شهر مارس.

وأوضحت أنهم يعتبرون من يتقدم طواعية للعلاج "مريض"، وليس مدانًا، ولكن من يثبت تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدرات في الجهاز الإداري للدولة يتم فصله، لافتة إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين لا تتجاوز 2%، وأنهم وجدوا من بينهم 2040 موظف متعاطي، لافتة إلى أن "الحشيش" مخدر قوي، ويتم فصل من يثبت تعاطيه.
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الكلمات المفتاحية

مكافحة المخدرات تعاطي الجهاز الإداري للدولة الإدمان

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