مكافحة الإدمان: وجدنا 2040 موظفا حكوميا متعاطيا للمخدرات.. وهذا ما يحدث معهم

قالت الدكتورة رانيا حسن، استشاري علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنهم قاموا بفحص 102 ألف موظف، منهم 15 ألف حالة تقدمت طواعية للصندوق من أجل العلاج.





ولفتت "حسن"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، إلى أنهم بدأوا في الكشف على موظفي الجهاز الإداري للدولة حسب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من شهر مارس.



