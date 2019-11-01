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مواعيد مباريات منتخب مصر الأول في شهر نوفمبر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لخوض أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأول في شهر نوفمبر

وكان منتخب مصر خاض معسكر استعدادي منتصف الشهر الجاري، لعب خلالها مباراة ودية وحيدة أمام بتسوانا، نجح في الفوز خلالها بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب يوم 14 أكتوبر الجاري.

وتعد التصفيات هي أول مشوار حسام البدري الرسمي مع الفراعنة، عقب خلافاته للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، والذي تم إقالته عقب الخروج من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بالقاهرة مؤخرا.

وأعلن المنتخب الوطني، عن مواجهة ودية جديدة أمام منتخب ليبيريا، خلال المعسكر المقرر إقامته بداية الشهر الجديد، تحضيرا للتصفيات الإفريقية.

ويرصد "الفجر الرياضي" أهم مباريات المنتخب الوطني خلال شهر نوفمبر بالتقرير الآتي:-

مصر × ليبيريا يوم 7 نوفمبر ملعب برج العرب بالإسكندرية...مباراة ودية.

والتقى المنتخب الوطني مع ليبيريا في 4 مواجهات سابقة جميعها بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وفاز في مباراتين وخسر مثلهما.

مصر × كينيا 14 نوفمبر ملعب برج العرب بالإسكندرية... الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية.

جزر القمر × مصر يوم 14 نوفمبر خارج بلاده في جزر القمر...الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

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