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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة أهلي جدة واتحاد جدة بث مباشر Saudi Professional League مجانًا بدون تقطيع

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:10 م
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بوابة الفجر
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ويسعي الناديين الأهلي السعودي والاتحاد، إلى الفوز باللقاء المرتقب، من أجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد.

وتلقى الأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس هزيمة قاسية في أخر مواجهة له أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، بينما سقط الاتحاد بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي، أمام فريق أبها بهدفين لهدف.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد:
تنطلق مواجهة الأهلي السعودي ضد الاتحاد السعودي في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت القاهره، والسابعه والخمسون دقيقة بتوقيت مكه المكرمه.

وفيما يلى تشكيل المتوقع للأهلي السعودي، خلال مواجهة الاتحاد:
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: عبدالله حسون - محمد عبده خبراني - عبدالباسط هندي - لوكاس ليما
خط الوسط: حسين المقهوي - ألفيس ساريتش
خط الوسط الهجومي: عبدالفتاح عسيري - دجانيني تافاريس - يوسف البلايلي
خط الهجوم: عمر السومة

بينما يبدأ الاتحاد اللقاء بتشكيل متوقع لمواجهة الأهلي، كما يلي:
حراسة المرمى: فواز القرني
خط الدفاع: منصور الحربي - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد
خط الوسط: كارلوس فيلانويفا - كريم الأحمدي
خط الوسط الهجومي: إيمليانو فيشيو - كارلوس فيلانويفا- عبدالعزيز البيشي
خط الهجوم: رومارينيو

القنوات الناقلة لمواجهوة الأهلي ضد الاتحاد السعودي:
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.

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